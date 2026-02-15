«Το πλάνο του Χάρη πάντα συγκινεί, είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει σε αυτή τη ζωή. Μοιάζει πολύ σε εμένα, η Έλενα έχει παράπονο για αυτό, αλλά έχει και στοιχεία της», είπε ο Μάρκος Σεφερλής μετά το βίντεο-αφιέρωμα που προβλήθηκε για εκείνον.

Ο δημοφιλής ηθοποιός και παρουσιαστής απάντησε πρώτη φορά ανοιχτά στα δημοσιεύματα που τον θέλουν να αντικαθιστά την Κατερίνα Καινούργιου στην «Super Κατερίνα», όταν εκείνη σταματήσει από την εκπομπή για να φέρει στον κόσμο την κόρη της.

«Δεν υπάρχει καμία βάση σε αυτά που γράφονται. Επειδή τώρα η Κατερίνα θα αποχωρήσει, βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, την έχουμε δει με κοιλιά, ήθελαν κάποιον να την αντικαταστήσει που θα έχει την ίδια κοιλιά. Σκέφτηκαν εμένα με μια ξανθιά περούκα. Δεν έγινε ποτέ τέτοια πρόταση, έπεσε το όνομα μου, δεν με ρώτησε κανείς. Δεν θα το έκανα. Πρωινό θα έκανα, όταν το έκανα ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό όσο με άφηναν στην αρχή, για αυτό κάναμε και 70% τηλεθέαση. Δεν θα πήγαινα να αντικαταστήσω την Κατερίνα γιατί είναι μία και μοναδική» απάντησε ο Μάρκος Σεφερλής.

Ακόμα, εξήγησε τον λόγο για τον οποίο δεν έχει ασχοληθεί ως ηθοποιός με το δράμα. «Δεν μου έχει βγει αυτή η ανάγκη, αλλά το κάνω έτσι κι αλλιώς. Δεν μου έχει βγει η ανάγκη να πω “ελάτε να με δείτε σε κάτι δραματικό στο θέατρο για να αποδείξω κάτι”. Το κάνω στις επιθεωρήσεις». Στην ίδια συζήτηση παρέθεσε και ένα παράδειγμα από παραστάσεις του για να δείξει πώς το γέλιο μπορεί να συνυπάρχει με φορτισμένες συγκινήσεις. Αναφέρθηκε στην παράσταση όπου έκανε τη Mrs. Doubtfire, περιγράφοντας τον χαρακτήρα ως «έναν πατέρα που ντυνόταν γυναίκα για να πάει να δει τα παιδιά του» και ανέφερε πως «από κάτω έκλαιγαν στο δικαστήριο. Στο καμαρίνι μου έλεγαν ότι ερχόντουσαν να γελάσουν αλλά έκλαψαν».





Παρά την παραδοχή ότι για έναν ηθοποιό υπάρχει «ίντριγκα» στο να δοκιμάσει ένα διαφορετικό είδος, ο Μάρκος Σεφερλής τόνισε ότι στη φάση που βρίσκεται «που περιμένει ο κόσμος να γελάσει» δεν επιθυμεί να παρουσιάσει κάτι δραματικό «μόνο και μόνο για να αποδείξω κάτι». «Αν δεν κάνω εγώ τον κόσμο να γελάσει, ποιος θα τον κάνει; Υπάρχουν τόσα δραματικά σίριαλ, που τα βλέπουν και κλαίνε», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την αντίληψή του για τη θέση και την ευθύνη του κωμικού μέσα στο ευρύτερο τηλεοπτικό και θεατρικό τοπίο.

Επιπλέον, ανέφερε ότι συνεχίζει τις παραστάσεις του στις επιθεωρήσεις και ότι παρακολουθεί τις αντιδράσεις του κοινού ως βασικό δείκτη λειτουργίας του έργου του. Εξήγησε ότι οι επιλογές του προσαρμόζονται στη δυναμική κάθε παραγωγής και στο είδος του θεάτρου, ενώ υπογράμμισε την προτεραιότητα που δίνει στην άμεση ανταπόκριση των θεατών. Ανέφερε επίσης ότι παραμένει δεσμευμένος στο είδος που γνωρίζει καλύτερα και υπηρετεί.