Στο «μάτι» των έντονων καιρικών φαινομένων βρέθηκαν κατά κύριο λόγο η Ήπειρος, η Κρήτη και τα νησιά του βορείου Αιγαίου, χωρίς να λείπουν τα σοβαρά προβλήματα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Την Τρίτη (17/02) αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, ο οποίος σημειώνει πως θα είναι express «αλλά με τοπικά υψηλά Rain Rates σε ήδη κορεσμένα εδάφη».

Η Τρίτη 17 Φεβρουαρίου θα χαρακτηρίζεται από ένα γρήγορο αλλά δυναμικό σύστημα. Πρόκειται για κακοκαιρία express ως προς τη διάρκεια, όχι όμως απαραίτητα ως προς την ένταση σε τοπική κλίμακα. Το αίτιο θα είναι ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί στην περιοχή της Αδριατικής και θα κινηθεί ανατολικά – νοτιοανατολικά, προσεγγίζοντας και διασχίζοντας τις Βόρειες περιοχές της χώρας μας μέσα σε περίπου 24-36 ώρες. Η πίεση στο κέντρο του χαμηλού εκτιμάται κοντά στα 995 hPa, με πιθανή περαιτέρω εμβάθυνση ακόμη και στα 992–991 hPa κατά τη διέλευση.

Η κυκλοφορία των ανέμων θα είναι αντίθετη από τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού, ένδειξη ότι το κέντρο του χαμηλού θα βρίσκεται στον Ελλαδικό χώρο. Πρόκειται για κλασικό μηχανισμό δυναμικής σύγκλισης και έντονης ανοδικής κίνησης, που ευνοεί ανάπτυξη κατακόρυφων νεφικών μαζών. Κατά τη διάρκεια της Τρίτης, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όμως τα πιο επίμονα και δυνητικά ισχυρά φαινόμενα θα εντοπίζονται: Σε τμήματα των Επτανήσων, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, στην Δυτική, Κεντρική και Νότια Πελοπόννησο, στα Κύθηρα, στη Δυτική και Νότια Κρήτη (κυρίως στη νοτιοδυτική), στη Θράκη, στο βορειοανατολικό και ανατολικό Αιγαίο έως και τα Δωδεκάνησα, πιθανώς και σε τμήματα των νοτίων Κυκλάδων. Σε επιμέρους υποπεριοχές (π.χ. Νοτιοδυτική Πελοπόννησος, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Νοτιοδυτική Κρήτη) τα φαινόμενα μπορεί να παρουσιάσουν ακόμα μεγαλύτερη ραγδαιότητα.

Εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία

Δραματική είναι η κατάσταση στα Τζουμέρκα, όπου στην επαρχιακή οδό Γεφυριού Πλάκας – Αγνάντων – Πραμάντων, το οδόστρωμα υποχώρησε σε μήκος 70 μέτρων. Κάτοικος των Αγνάντων εγκλωβίστηκε με το αυτοκίνητό του τη στιγμή της καθίζησης, καταφέρνοντας να εγκαταλείψει το όχημα την τελευταία στιγμή από την πόρτα του συνοδηγού.

Στην Πρέβεζα, η Εθνική Οδός προς Ηγουμενίτσα παραμένει επικίνδυνη λόγω συνεχών πτώσεων βράχων. Η Περιφέρεια Ηπείρου έλαβε εσπευσμένα μέτρα προστασίας των διερχομένων. Στην περιοχή Μυρσίνης, η πρόσβαση προς το χωριό έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από μεγάλη κατολίσθηση. Στο παραλιακό μέτωπο της Ηπείρου, σοβαρές ζημιές έχει υποστεί ο δρόμος στην περιοχή του Μύτικα. Η κακοκαιρία έπληξε επίσης θερμοκήπια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που έχουν πλημμυρίσει. Σε Πάργα, Αγιά, Ανθούσα σημειώθηκαν καταπλακώσεις οχημάτων από πτώσεις βράχων.





Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στον Αρίλλα Κέρκυρας. Ο κεντρικός παραλιακός δρόμος έχει «κοπεί» στα δύο, ενώ η γέφυρα του τοπικού χειμάρρου έχει εξαφανιστεί. Οι επιχειρηματίες της περιοχής κάνουν λόγο για πλήρη κατάρρευση των υποδομών, η οποία επιδεινώνεται σταδιακά από τον Νοέμβριο, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια πολιτών και την επερχόμενη τουριστική σεζόν.

Κλειστοί δρόμοι στην Πελοπόννησο

Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην 66,0 χ/θ της Ε.Ο. Τρίπολης-Πύργου και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας, λόγω κατολίσθησης, σε τμήμα του οδοστρώματος ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω διακοπής και στις δύο κατευθύνσεις της οδού, θα εκτρέπεται από την 58,0 χ/θ της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου και θα διεξάγεται μέσω της διαδρομής Καρκαλού – Δημητσάνα – Ζάτουνα – Παλούμπα – Ράφτη – Λουτρά Ηραίας – Κοκλαμάς, έως την 108,0 χ/θ της Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου και αντιστρόφως.

Οι ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις 14 Φεβρουαρίου και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσα οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν.





Απαγόρευση κυκλοφορίας σε Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη λόγω θυελλωδών ανέμων

Σε απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές λόγω των θυελλωδών ανέμων οι οποίοι καθιστούν άκρως επικίνδυνη την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών προχώρησαν οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης. Ειδικότερα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης κάτοικοι και επισκέπτες καλούνται για λόγους ασφαλείας να αποφεύγουν -μέχρι νεωτέρας- τη χρήση του παραλιακού δρόμου Μάκρης-Μεσημβρίας ο οποίος έχει καλυφθεί από τον έντονο κυματισμό της θάλασσας.

Στο νησί της Σαμοθράκης απαγορεύεται -μέχρι και την ύφεση της κακοκαιρίας- η κυκλοφορία στον παραλιακό δρόμο Μακρυλιές-Λάκκωμα. Επίσης σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, διεκόπη η ηλεκτροδότηση μετά την Παλιάπολη καθώς πτώση δέντρων έριξε κολώνα στην περιοχή Αλεβάντσα. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων συστήνεται ο περιορισμός στο ελάχιστο των μετακινήσεων στο οδικό δίκτυο και εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων από τις αρμόδιες Αρχές. Ήδη μικτό συνεργείο του Δήμου και του Πυροσβεστικού κλιμακίου του νησιού απομακρύνουν τα πεσμένα δέντρα από το οδόστρωμα. Για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί ενημερώθηκε ήδη η Πολιτική Προστασία και το κέντρο επιχειρήσεων Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ, ενώ ζητήθηκε η μετάβαση -με το πρώτο αυριανό δρομολόγιο- συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ για την αποκατάσταση της ρευματοδότησης.

112 σε Χίο και Σέριφο

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Χίου λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή. Οι κάτοικοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές. «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφερειακή Ενότητα #Χίου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 15, 2026

Θυελλώδεις άνεμοι με ριπές 10 μποφόρ πλήττουν από το πρωί τη Χίο. Η εικόνα στο παραλιακό μέτωπο της πόλης ήταν πρωτοφανής. Ο παραλιακός δρόμος στον Βροντάδο είναι εξαιρετικά επικίνδυνος με το οδόστρωμα να έχει γεμίσει με πέτρες και φύκια.

Στο λιμάνι της Χίου η θάλασσα κυριολεκτικά βγήκε στη στεριά. Μπροστά από το Ξενοδοχείο «Χανδρής», το Λιμεναρχείο Χίου προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος για οδηγούς και πεζούς. Επιβαρυμένη είναι η κατάσταση στην περιοχή του αεροδρομίου με δεκάδες Ι.Χ. κατά μήκος του δρόμου να είναι έρμαια των κυμάτων. Στην περιοχή ξεριζώθηκαν και δέντρα δίπλα στη θάλασσα.

Μήνυμα του 112 εστάλη και σε κατοίκους της Σερίφου καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες περιοχές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι νήσου Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές .Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή #Λιβάδι νήσου #Σερίφου περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 15, 2026

Καταστροφές σε Λήμνο και Λέσβο

Υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα Λήμνου. Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Λήμνου ενημερώνει ότι η κυκλοφορία στην παραλιακή έχει διακοπεί λόγω της υποχώρησης του οδοστρώματος αλλά και έντονου κυματισμού, αποτέλεσμα των θυελλωδών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή. Για λόγους ασφάλειας, ο Δήμος Λήμνου παρακαλεί οδηγούς και πεζούς να μην προσεγγίζουν την περιοχή αλλά και ευρύτερα τα παραλιακά μέτωπα και να ακολουθούν τις οδηγίες προστασίας.

Νέο κύμα κατολισθήσεων σημειώθηκε στον οδικό άξονα Καλλονής – Σιγρίου. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στο περιφερειακό τμήμα της Φίλιας και στη διαδρομή από την Ανεμότια προς το Καλοχώρι. Ο δρόμος εγκαινιάστηκε επίσημα από τον πρωθυπουργό τον Απρίλιο του 2024, ωστόσο παραμένει τυπικά κλειστός λόγω της επικινδυνότητας του εδάφους. Στην πράξη χρησιμοποιείται καθημερινά από εκατοντάδες οδηγούς, καθώς αποτελεί τη συντομότερη σύνδεση μεταξύ των χωριών της περιοχής.

Ηράκλειο: Δεν θα λειτουργήσουν αύριο (16/02) τα σχολεία λόγω της αφρικανικής σκόνης

Στην ακύρωση της παρέλασης για το Καστρινό Καρναβάλι λόγω των καιρικών συνθηκών που πνέουν στο νησί, προχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου μετά και το επικαιροποιημένο μετεωρολογικό δελτίο, όπου παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης «φαινόμενο που ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, αύριο Δευτέρα 16/2 στον Δήμο Ηρακλείου δεν θα λειτουργήσουν οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί (ΚΕΠΑ), τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα ΕΠΑΛ και τα ειδικά σχολεία κάθε τύπου. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Ηρακλείου «το φαινόμενο παρακολουθείται συνεχώς και θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση τη Δευτέρα το μεσημέρι».

Οι θυελλώδεις νότιοι άνεμοι έχουν προκαλέσει αλυσιδωτά ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, με αεροσκάφη να εκτρέπονται προς τα Χανιά. Η Αστυνομία προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο στον ΒΟΑΚ λόγω πτώσεων δέντρων, συστήνοντας στους οδηγούς να αποφεύγουν τη στάθμευση κάτω από μπαλκόνια και δέντρα.





Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων και ακτοπλοϊκών δρομολογίων στα Δωδεκάνησα εξαιτίας του καιρού

Καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων και ακτοπλοϊκών δρομολογίων καταγράφονται σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2026 στα Δωδεκάνησα και τη Ρόδο εξαιτίας των πολύ ισχυρών έως και θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Ειδικότερα, ακυρώθηκαν οι προγραμματισμένες πτήσεις από Αθήνα προς Ρόδο λίγο μετά τις 10 το πρωί καθώς οι ριπές των ανέμων δεν επιτρέπουν την προσγείωση αεροσκαφών στο αεροδρόμιο ΔΙΑΓΟΡΑΣ Ρόδου. Καθυστερήσεις δρομολογίων καταγράφονται επίσης και για τα προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων στα Δωδεκάνησα δεδομένου του απαγορευτικού απόπλου που έχει τεθεί σε ισχύ από το λιμάνι του Πειραιά σήμερα το πρωί.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό πρακτορείο ειδήσεων, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου Μιχάλης Θωμάτος, σημείωσε ότι μέχρι τις 3 το μεσημέρι παρά την ένταση των καιρικών φαινομένων δεν είχαν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας πάντως παραμένουν σε ετοιμότητα για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν τα φαινόμενα.

Η αφρικανική σκόνη έπνιξε την Αττική

Η αφρικανική σκόνη έχει πνίξει την Αττική από το πρωί. Η Ακρόπολη και ο λόφος του Λυκαβηττού έχουν σχεδόν «χαθεί» από τον ορίζοντα.