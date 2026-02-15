Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks, σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, είπε ότι έχει ακούσει να λένε πως διατηρούσε σχέση με παραγωγούς εκπομπών και πως «κανόνιζα συμβόλαια με άπειρα λεφτά» για να συμμετάσχει σε τηλεοπτικά προγράμματα, ισχυρισμοί που, όπως ξεκαθάρισε, «δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα». Η ίδια τόνισε ότι δεν ήθελε ούτε να εμφανίζεται σε κάποια από αυτά τα προγράμματα. Στα λεγόμενά της επισήμανε πως οι φήμες ανάγονται σε εικασίες τρίτων και σε υπερβολικά σχόλια που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Ανέφερε επίσης ότι τέτοιες ιστορίες επιβαρύνουν την εικόνα της και δημιουργούν λανθασμένη εντύπωση για τις επιλογές της.





Για την προσωπική της ζωή, ανέφερε ότι δεν χρειάζεται έναν σύντροφο στο πλευρό της για να περνάει καλά και περιέγραψε τη σχέση με τον σκύλο της: «Ο σκύλος μου είναι ο Βαλεντίνος μου, δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, περνάμε τέλεια». «Δεν χρειάζεται πάντα η συντροφιά ενός άντρα για να είμαστε γεμάτες, είναι η στιγμή να πατήσουμε στα πόδια μας και να κάνουμε πράγματα για τον εαυτό μας», σημείωσε. «Περνάω την καλύτερη φάση της ζωής μου, αισθάνομαι πολύ καλά. Έχω αποβάλει οτιδήποτε με βάραινε και οτιδήποτε τοξικό, νιώθω πια πως ό,τι κάνω, το κάνω για τον εαυτό μου, χωρίς να απολογηθώ σε κανέναν», πρόσθεσε. Στη συζήτηση αναφέρθηκε επίσης στο πως διαχειρίζεται τις προτάσεις εργασίας και στην ανάγκη να προστατεύει τα προσωπικά της όρια. Δήλωσε πως προτεραιότητα έχει η επιβεβαίωση της δουλειάς της και η επιλογή συνεργασιών που ανταποκρίνονται στις αξίες της, χωρίς να δίνει εξηγήσεις για κάθε φήμη. Η τοποθέτησή της ήρθε σε ένα πλαίσιο όπου η δημόσια εικόνα και τα προσωπικά όρια συχνά συγκρούονται.

Στην ίδια συνέντευξη μίλησε για την εικόνα που προβάλλει στο κοινό και πώς αυτή διαφέρει από την πραγματική της προσωπικότητα, παραπέμποντας σε σχόλια τρίτων για τον χαρακτήρα της. «Άθελά μου φαίνομαι απρόσιτη. Στην πορεία όταν με γνωρίζουν, μου λένε ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτό που δείχνω. Μου αρέσει ο άντρας να κάνει την πρώτη κίνηση. Οι γυναίκες σίγουρα κρίνονται περισσότερο από γυναίκες, είμαστε πιο άδικες μεταξύ μας, κάποιες συγκεκριμένες τα βάζουν μαζί σου και επιμένουν». Σημείωσε ότι η πρώτη εντύπωση δεν αποτυπώνει απαραίτητα τον χαρακτήρα και ότι η αλληλεπίδραση αλλάζει την αντίληψη των άλλων. Σχολίασε επίσης τον ρόλο της κριτικής μεταξύ γυναικών και την ανάγκη να αντιμετωπίζονται πιο δίκαια οι δημόσιες γυναίκες, με αναφορά σε παρατηρήσεις που έχει δεχτεί κατά καιρούς.