Ο Ντρούζμπα, που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ανατολική Ευρώπη μέσω του ουκρανικού δικτύου, είχε καταγράψει διακοπή ροών μετά από ρωσική επίθεση στις 27 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών την Πέμπτη. Ο Φίτσο, που συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα στη Μπρατισλάβα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «Έχουμε πληροφορίες ότι (ο πετρελαιαγωγός) θα έπρεπε να έχει επιδιορθωθεί». Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι προμήθειες πετρελαίου έχουν αναχθεί σε πολιτικό ζήτημα, χωρίς όμως να παρουσιάσει αποδείξεις για τον ισχυρισμό του.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι βλέπει πίεση με στόχο την Ουγγαρία: «Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα με το πετρέλαιο είναι ένας πολιτικός εκβιασμός προς την Ουγγαρία εξαιτίας της αδιαπραγμάτευτης στάσης της σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ», είπε ο Φίτσο και πρόσθεσε εξηγήσεις για τη στρατηγική που υποψιάζεται: «αν η Ουγγαρία συμφωνήσει με την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, ίσως να φθάσουν οι προμήθειες πετρελαίου». Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει τους ισχυρισμούς, ενώ τα σχόλια του Φίτσο αντηχούν ανάλογους ισχυρισμούς που διατύπωσε την Παρασκευή ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

Ο Φίτσο, ο οποίος διατηρεί σχέσεις με τη Μόσχα μετά την εισβολή της το 2022, και έχει κατηγορήσει ευρωπαίους εταίρους ότι παρατείνουν τον πόλεμο με την αποστολή όπλων στο Κίεβο, επανέλαβε ότι η Σλοβακία θα συμφωνούσε στην ένταξη εφόσον το Κίεβο πληρούσε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, χώρες όπως η Σερβία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο είναι «πολύ καλύτερα προετοιμασμένες» για ένταξη από την Ουκρανία. Σχετικά με την ζημιά στον αγωγό, ο Φίτσο είπε ότι δεν μπορεί να προσδιορίσει ποιος ευθύνεται.

Ο Φίτσο δήλωσε επίσης ότι δεν πιστεύει καμία από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας και ότι δεν μπορεί να πει ποιος ευθύνεται για τη ζημιά στον αγωγό. «Έχουν ειπωθεί τόσα πολλά ψέματα από τη μία πλευρά και την άλλη που δεν τολμώ να πω ποιος βομβάρδισε ή κατέστρεψε τμήμα της πετρελαϊκής υποδομής», είπε στους δημοσιογράφους. Οι δηλώσεις συμπίπτουν με την επιχειρηματολογία που χρησιμοποιούν η Σλοβακία και η Ουγγαρία για να αιτιολογήσουν τη συνέχιση των εισαγωγών ενέργειας από τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας ότι η έλλειψη πρόσβασης σε θαλάσσιους τερματικούς σταθμούς και σε εναλλακτικές διαδρομές καθιστά τη διαφοροποίηση δύσκολη και δαπανηρή.