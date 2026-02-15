Η ταινία έκανε πρεμιέρα τη δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ (13/2), ενώ η Charli xcx και οι συντελεστές της ταινίας κατέφθασαν στο Βερολίνο μία ημέρα μετά, προκαλώντας ντελίριο στα πλήθη. Η 36χρονη περπάτησε στο κόκκινο χαλί αγέρωχη, ντυμένη μία σατέν, μαύρη δημιουργία του Saint Laurent, υπογράφοντας σωρηδόν αυτόγραφα και βγάζοντας αμέτρητες σέλφι με τους πιστούς της θαυμαστές.

Ενεργή στην μουσική βιομηχανία εδώ και πάνω από μία δεκαετία, η Βρετανίδα μουσικός έκανε το μεγάλο «μπαμ» το καλοκαίρι του 2024 με την κυκλοφορία του άλμπουμ brat, γεμάτου με χορευτικά electro pop κομμάτια που κυριάρχησαν παντού, από τα κλαμπ ως το Spotify (όπου πλέον το brat ξεπερνά τα 2,8 δισεκατομμύρια streams). Από την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του, έφτασε στο νο.3 των αμερικανικών τσαρτ και σύντομα κατέκτησε την «κορυφή» των τσαρτ της Βρετανίας. Ξεπερνώντας τα όρια ενός απλού μουσικού άλμπουμ, το brat μετατράπηκε σε viral πολιτιστικό φαινόμενο στα social media – με τους φαν να κάνουν λόγο για «brat summer» και τα memes με το χαρακτηριστικό, πράσινο χρώμα του άλμπουμ να πλημμυρίζουν το Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pitchfork (@pitchfork)

Το «The Moment» πρόκειται για ένα mockumentary (δηλαδή, ψευδο-ντοκιμαντέρ), το οποίο ακολουθεί την τραγουδίστρια στα πρόθυρα… νευρικής κατάρρευσης, καθώς η επιτυχία του brat έχει αρχίσει να κάνει τον κύκλο της. Υποδυόμενη τον εαυτό της, η Charli προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην αγάπη της για το brat και την ανάγκη που νιώθει να κλείσει αυτό το κεφάλαιο της καριέρας της.

Ατζέντηδες, δισκογραφικοί παράγοντες και κάθε λογής εταιρείες την κυνηγάνε, θέλοντας να εκμεταλλευτούν το φαινόμενο «brat» στο έπακρο, με αποκορύφωμα έναν σκηνοθέτη μουσικών ταινιών (Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ), ο οποίος θέλει να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ «για όλη την οικογένεια» γύρω απ’ την τελευταία της περιοδεία. Ένα σύντομο πέρασμα από την κάμερα κάνει και η ινφλουένσερ Κάιλι Τζένερ, η οποία δίνει συμβουλές ζωής και καριέρας στην Τσάρλι.

Την σκηνοθεσία και το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο 31χρονος Aidan Zamiri, ο οποίος έχει δημιουργήσει πολλά βίντεο κλιπ για νέες, ποπ καλλιτέχνιδες, όπως η Μπίλι Άιλις και η FKA Twigs. Η «βιντεοκλιπίστικη» αισθητική είναι διάχυτη και σε αυτή την ταινία, με την κάμερα να βρίσκεται διαρκώς εν κινήσει, εστιάζοντας στα πρόσωπα των πρωταγωνιστών με υπερ-κοντινά πλάνα. Το ρυθμικό μοντάζ και η reality γοητεία του The Moment το καθιστούν ένα αρκετά εύπεπτο, έως κι ευχάριστο θέαμα. Παρόλα αυτά, αν και δεν «κουράζει», πρόκειται για ένα έργο που δύσκολα θα στεκόταν μόνο του ως μία μουσική κωμωδία.

Το φιλμ είναι ξεκάθαρο πως απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε θεατές που είναι ήδη φαν της Charli xcx και έχουν κάνει τουλάχιστον μία ανάρτηση με το χάσταγκ #brat_summer στο προφίλ τους. Οι υπόλοιποι δεν θα υποφέρουν κατά την θέαση του «The Moment», ωστόσο η υπαρξιακή κρίση της Τσάρλι μάλλον δεν θα τους αγγίξει ιδιαίτερα, ενώ το χλιαρό, αυτοαναφορικό χιούμορ της ταινίας δεν θα τους κάνει να την προτείνουν και στους φίλους τους.

Το έργο εν τέλει κάνει αυτό που χαριτωμένα καταγγέλλει: Να αρμέξει την επιτυχία του brat μέχρι εκεί που την παίρνει. Παρόλα αυτά, το κοινό της Charli δε χρειάζεται να ανησυχεί ότι αυτό ήταν το τέλος· Όπως είπε και η ίδια στην συνέντευξη τύπου της Μπερλινάλε, «brat summer για πάντα».