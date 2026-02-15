Οι συγκεντρωμένοι κρατούν πανό και φωνάζουν συνθήματα κατά του Ισραήλ, ενώ ζητούν να αποσυρθεί η ελληνική συμμετοχή εάν δεν ακυρωθεί η συμμετοχή της χώρας αυτής της Μέσης Ανατολής στον φετινό διαγωνισμό. Με σύνθημα «Κανένα τραγούδι για τη γενοκτονία!», οι συλλογικότητες BDS Greece, March to Gaza Greece, Πολιτιστικό Δίκτυο για τη Παλαιστίνη και η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδας διοργάνωσαν τη διαμαρτυρία.

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή του Ισραήλ στους τελευταίους διαγωνισμούς έχει φέρει κύμα αντιδράσεων, ενώ για την Eurovision 2026 έχουν ήδη αποφασίσει να απέχουν πέντε χώρες, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία.

Το κάλεσμα του BDS Greece για τη διαμαρτυρία ενάντια στην Eurovision 2026 αναφέρει: «Η Eurovision δεν είναι ένα μουσικό γεγονός “υπεράνω πολιτικής”. Η άποψη ότι “είναι υπεράνω πολιτικής” είναι φαιδρή και υποκριτική, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της EBU να απαγορεύσει τη συμμετοχή της Λευκορωσίας από το 2021 και της Ρωσίας από το 2022 για πολιτικούς λόγους. Η Εurovision είναι ένας θεσμός που τελικά λειτουργεί ως ένα καλά σχεδιασμένο πλυντήριο των εγκλημάτων του Ισραήλ μέσω της τέχνης. Μέσα από τη Eurovision, το καθεστώς εποικιστικής αποικιοκρατίας Ισραήλ επιδιώκει να προβληθεί στη διεθνή κοινότητα ως ένα “κανονικό κράτος”, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονία, εθνοκάθαρση και ισχυροποίηση του απαρτχάιντ στην Παλαιστίνη υπό το μανδύα της “εκεχειρίας”. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτεροι χορηγοί είναι εταιρείες ισραηλινών συμφερόντων, ούτε οι διαρκείς αποκαλύψεις για κατευθυνόμενες ψηφοφορίες ώστε το Ισραήλ να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις».