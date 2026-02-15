Η καταγραφή του GFZ τοποθετεί το επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή του Βόρειου Ειρηνικού και προσδιορίζει το εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα, στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν άμεσα από την υπηρεσία. Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο, λογαριασμός στο Twitter με την ένδειξη SSGEOS δημοσίευσε σημείωμα για τον σεισμό με τη φράση «earthquake M 6.0 KURIL ISLANDS» και σύνδεσμο προς την καταγραφή, την 15η Φεβρουαρίου 2026.

Οι Κουρίλες βρίσκονται σε ενεργό σεισμικά τόξο, τμήμα της ευρύτερης ζώνης του Ειρηνικού Ωκεανού που θεωρείται «Δακτύλιος της Φωτιάς», όπου καταγράφονται συχνά σεισμικές εκδηλώσεις. Το GFZ τυπικά δημοσιοποιεί αρχικά βασικά μεγέθη και θέση και ακολουθούν αναθεωρήσεις καθώς προκύπτουν περισσότερα δεδομένα από άλλα δίκτυα και υπηρεσίες.