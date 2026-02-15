Η βραδιά ξεκίνησε με την Κλαυδία και τους υποψήφιους καλλιτέχνες να τραγουδούν μεγάλες επιτυχίες της διοργάνωσης.

Μπέττυ Μαγγίρα, Κατερίνα Βρανά και Γιώργος Καπουτζίδης, υποδέχτηκαν το κοινό και τους τηλεθεατές, με την εμφάνισή τους να ξεχωρίζει ξανά.

Οι 14 υποψήφιοι καλλιτέχνες, απόψε, διεκδικούν το χρυσό εισιτήριο που οδηγεί στη Βιέννη και στην εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Sing for Greece: Δείτε Live τoν εθνικό τελικό της Eurovision

Οι 14 υποψήφιοι ερμηνευτές που διαγωνίζονται απόψε, κατά σειρά εμφάνισης, είναι:

1. «YOU & I», STYLIANOS

2. «Mad About it», D3lta

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Χάνομαι», Marseaux

6. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

11. «ASTEIO», ZAF

12. «Ferto», Akylas

13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

14. «The Other Side», Alexandra Sieti

Ο μεγάλος νικητής του αποψινού show θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε μέσω της αποστολής μηνυμάτων (SMS) από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε online, εντός κι εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας voting στο site https://sfg.vote.

Για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω SMS, από κινητό στέλνετε SMS στο 54222, με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη που αντιστοιχεί στην επιλογή σας. Μπορείτε να στείλετε έως και 10 SMS στο 54222 από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι οδηγίες της ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code, το οποίο θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια του show.

