Σύνταξη αυθημερόν θα μπορεί να απονέμει ο ΕΦΚΑ από τις αρχές του 2027 χωρίς να αναζητά χαμένα ένσημα σε φακέλους και κούτες, καθώς όλος ο ασφαλιστικός βίος των εργαζομένων μετατρέπεται σε ψηφιακό αρχείο και το μόνο που θα απαιτείται θα είναι ο έλεγχος των ηλικιακών προϋποθέσεων των ασφαλισμένων που θα αιτούνται την έκδοση σύνταξης.