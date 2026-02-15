Ο Akylas με το Ferto είναι το μεγάλο φαβορί και στο X έχει στηθεί πάρτι. Το κοινό τον έχει αναδείξει ήδη νικητή και το μόνο που απομένει είναι να δούμε αν οι προβλέψεις τους… βγουν αληθινές.
Αkylas-mania❤️#singforGreece2026
— Στέλιος Γ. (@steliosg6655) February 15, 2026
The real question is: is Vienna ready for akylas? #singforGreece2026 pic.twitter.com/3rU5JVyzj5
— Alexa’s Tears🦇 (@weirdaalex) February 15, 2026
Ferto Eurovision friendly τραγούδι
Διαφορετικά
Koza Mostra ή D3lta #singforGreece2026 #SingForGreece
— Little Fox 🦊 (@LittleF81691777) February 15, 2026
ΑΚΥΛΑ ΑΙΝΤΕΕΕΕΕ ΠΑΡΤΟΥΣ ΤΑ ΟΛΑ#singforGreece2026
— sebastian 🍉| FERTO (@escxbro) February 15, 2026
Sing for Greece: Ο Akylas στον τελικό
Λίγα λεπτά μετά τις 22.30, το βράδυ της Κυριακής, κατά τη διάρκεια του εθνικού τελικού στην ΕΡΤ1, ο Akylas βρέθηκε στη σκηνή.
Με ταπεραμέντο, τραγούδησε το Ferto και το κοινό ξεσηκώθηκε! Πρόκειται για το μεγάλο φαβορί, που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από τους Eurofans.
Σε λίγες ώρες θα γνωρίζουμε αν θα ταξιδέψει στη Βιέννη και η αγωνία κορυφώνεται…
Οι 14 υποψήφιοι ερμηνευτές που διαγωνίζονται απόψε
1. «YOU & I», STYLIANOS
2. «Mad About it», D3lta
3. «Labyrinth», Mikay
4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
5. «Χάνομαι», Marseaux
6. «Dark Side of the Moon», good job Nicky
7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA
8. «Europa», STEFI
9. «Άλμα», Rosanna Mailan
10. «Paréa», Evangelia
11. «ASTEIO», ZAF
12. «Ferto», Akylas
13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers
14. «The Other Side», Alexandra Sieti
