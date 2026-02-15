Ο Akylas με το Ferto είναι το μεγάλο φαβορί και στο X έχει στηθεί πάρτι. Το κοινό τον έχει αναδείξει ήδη νικητή και το μόνο που απομένει είναι να δούμε αν οι προβλέψεις τους… βγουν αληθινές.

Ferto Eurovision friendly τραγούδι Διαφορετικά

Koza Mostra ή D3lta #singforGreece2026 #SingForGreece — Little Fox 🦊 (@LittleF81691777) February 15, 2026

ΑΚΥΛΑ ΑΙΝΤΕΕΕΕΕ ΠΑΡΤΟΥΣ ΤΑ ΟΛΑ#singforGreece2026 — sebastian 🍉| FERTO (@escxbro) February 15, 2026

Sing for Greece: Ο Akylas στον τελικό

Λίγα λεπτά μετά τις 22.30, το βράδυ της Κυριακής, κατά τη διάρκεια του εθνικού τελικού στην ΕΡΤ1, ο Akylas βρέθηκε στη σκηνή.

Με ταπεραμέντο, τραγούδησε το Ferto και το κοινό ξεσηκώθηκε! Πρόκειται για το μεγάλο φαβορί, που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από τους Eurofans. Σε λίγες ώρες θα γνωρίζουμε αν θα ταξιδέψει στη Βιέννη και η αγωνία κορυφώνεται…



Οι 14 υποψήφιοι ερμηνευτές που διαγωνίζονται απόψε

1. «YOU & I», STYLIANOS

2. «Mad About it», D3lta

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Χάνομαι», Marseaux

6. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

7. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

8. «Europa», STEFI

9. «Άλμα», Rosanna Mailan

10. «Paréa», Evangelia

11. «ASTEIO», ZAF

12. «Ferto», Akylas

13. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

14. «The Other Side», Alexandra Sieti

