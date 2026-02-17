Στο Μόντε Κάρλο οι γηπεδούχοι της Μονακό προηγήθηκαν πολύ νωρίς 2-0 της Παρί Σεν Ζερμέν με τον Αμερικανό Μπάλογκαν σε μεγάλη βραδιά. Όμως η κάτοχος του τίτλου έκανε την ανατροπή και επικράτησε 3-2 με πρωταγωνιστή τον Ντεζιρέ Ντουέ, golden boy του 2025. Βοήθησε, βέβαια, και η αποβολή του Γκολόβιν με απευθείας κόκκινη στο 47΄…

Στη Λισαβόνα η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε σαφές προβάδισμα πρόκρισης νικώντας 1-0 τη Μπενφίκα με καταπληκτικό γκολ του Βινίσιους στο 49΄. Όμως στο σημείο εκείνο ο Βραζιλιάνος -αφού τιμωρήθηκε με κίτρινη για τον τρόπο που πανηγύρισε- κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση. Ο διαιτητής Λετεσιέ ενεργοποίησε το αντιρατσιστικό πρωτόκολλο της UEFA, διακόπτοντας το ματς και σχηματίζοντας το «Χ» με τα χέρια του. Προς το τέλος αποβλήθηκε ο Ζοζέ Μουρίνιο από τον πάγκο της Μπενφίκα, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης έπαιξε σε όλο το διάστημα του αγώνα.

Στο Ντόρτμουντ η Αταλάντα… κόλλησε στην κίνηση και το ματς ξεκίνησε με 15λεπτη καθυστέρηση. Οι γηπεδούχοι της Μπορούσια νίκησαν με σκορ πρόκρισης, 2-0 από το πρώτο ημίχρονο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων play off της νοκ άουτ φάσης του Champions League:

Τρίτη 17/2 Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 5-2 (15' Γκαρμπριέλ Σάρα, 49', 75' Λανγκ, 60' Σάντσες, 87' Μποέι - 16', 32' Κουπμάινερς)

Μονακό (Γαλλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-3

(1΄, 19΄ Μπάλογκαν – 29΄,67΄ Ντουέ, 41΄ Χακίμι)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 0-1

(49΄ Βινίσιους)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Αταλάντα (Ιταλία) 2-0

(3΄ Γκιρασί, 42΄ Μπάιερ)