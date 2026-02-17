1828

Ο Ανδρέας Μιαούλης, κατ’ εντολή του Ιωάννη Καποδίστρια, εκκαθαρίζει τις Σποράδες νήσους απ’ τους πειρατές.

1929

Ανακοινώνεται στο Χόλιγουντ η θέσπιση των κινηματογραφικών βραβείων Όσκαρ, που θα απονεμηθούν στις 16 Μαΐου.

1952

Η Ελληνική Βουλή επικυρώνει τη συμφωνία ένταξης της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, με μόνες αρνητικές ψήφους τις οκτώ της ΕΔΑ και τη μία του Μιχάλη Κύρκου.

1957

Συνέρχεται στη Ρουμανία η 7η Πλατιά Ολομέλεια της ΚΕ και της ΚΕΕ του ΚΚΕ (18 – 24 Φεβρουαρίου 1957), κατά την οποία καθαιρείται ο Νίκος Ζαχαριάδης από μέλος της ΚΕ, ενώ διαγράφεται και από μέλος του ΚΚΕ. Από τη διαδικασία βγαίνει ενισχυμένος ο Κώστας Κολιγιάννης.

2015

Ο Προκόπης Παυλόπουλος εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με 233 ψήφους, έναντι 30 του συνταγματολόγου Νίκου Αλιβιζάτου. 32 βουλευτές ψήφισαν «παρών» και 5 απουσίαζαν.

2016

Ο δημοφιλής τραγουδοποιός Παντελής Παντελίδης χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στην Αθήνα. (κεντρική φωτό)

Γεννήσεις

1883

Νίκος Καζαντζάκης, έλληνας συγγραφέας. («Ζορμπάς») (Θαν. 26/10/1957)

1896

Δημήτρης Μητρόπουλος, έλληνας αρχιμουσικός και συνθέτης. (Θαν. 2/11/1960)

1909

Διδώ Σωτηρίου, ελληνίδα συγγραφέας. («Ματωμένα Χώματα») (Θαν. 23/9/2004)

Θάνατοι

1546

Μαρτίνος Λούθηρος, γερμανός θεολόγος, που με τις 95 θέσεις του χώρισε την Ευρώπη σε καθολικούς και διαμαρτυρόμενους. (Γεν. 10/11/1483)

1564

Μιχαήλ Άγγελος, ιταλός ζωγράφος. (Γεν. 6/3/1475)

2004

Δέσπω Διαμαντίδου, ελληνίδα ηθοποιός. (Γεν. 13/7/1916)