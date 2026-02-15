1821

Αποφασίζεται στο Κισνόβιο της Βεσσαραβίας (σημερινό Κισινάου της Μολδαβίας) η κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη.

1923

Τίθεται σε ισχύ στην Ελλάδα το Γρηγοριανό Ημερολόγιο. Η 16η Φεβρουαρίου ονομάζεται 1η Μαρτίου.

1943

Οι ιταλικές κατοχικές δυνάμεις εκτελούν 150 κατοίκους του χωριού Δομένικο Λάρισας, σε αντίποινα για τον θάνατο εννέα ιταλών στρατιωτών από δυνάμεις του ΕΛΑΣ.

1964

Ο Γεώργιος Παπανδρέου και η Ένωση Κέντρου κερδίζουν τις εκλογές με ποσοστό 52,8% (171 έδρες). Η ΕΡΕ λαμβάνει 35,2% (107 έδρες) και η ΕΔΑ 11,8% (22 έδρες).

2016

To ΚΕΕΛΠΝΟ ανακοινώνει ότι οι οι νεκροί από τη γρίπη στην Ελλάδα ανήλθαν στους 100.

Γεννήσεις

1852

Θεόδωρος Ράλλης, έλληνας ζωγράφος, από τους κυριότερους εκπροσώπους του οριενταλισμού. (Θαν. 2/10/1909)

1907

Άγγελος Τερζάκης, έλληνας πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και δοκιμιογράφος. («Πριγκίπισσα Ιζαμπώ», «Μενεξεδένια Πολιτεία», «Το μυθιστόρημα των Τεσσάρων») (Θαν. 3/8/1979)

1979

Βαλεντίνο Ρόσι, ιταλός αναβάτης αγώνων μοτοσυκλέτας, με επτά τίτλους στο MotoGP.

Θάνατοι

1886

Ιωάννης Παπάφης, εθνικός ευεργέτης εκ Θεσσαλονίκης. (Γεν. 1792)

1912

Αλέξιος Στριφτόμπολας, έλληνας πολιτικός από την Πάτρα. Αποτέλεσε γραφική φιγούρα του ελληνικού κοινοβουλίου, αφού ήταν ο μόνος βουλευτής που φορούσε φουστανέλα σ’ όλη του τη ζωή, αρνούμενος πεισματικά να ντυθεί «φράγκικα» (πουκάμισο, παντελόνι). (Γεν. 1834)

2019

Μπρούνο Γκαντς, ελβετός ηθοποιός. («Η Πτώση»). (Γεν. 22/3/1941)