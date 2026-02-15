Επιβεβαιώνοντας τα στοιχήματα και τα προγνωστικά, ο καλλιτέχνης θα ταξιδέψει στη Βιέννη, στον 70ο διαγωνισμό της Eurovision.

«Σημασία έχει να είσαι αληθινός, αυθεντικός, να ακολουθείς τα όνειρά σου», ήταν τα πρώτα του λόγια μετά τη νίκη.





Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι ο Akylas σάρωσε όχι μόνο στο κοινό με 24 βαθμούς, αλλά και στις κριτικές επιτροπές. Η διεθνής επιτροπή έδωσε τους 12 βαθμούς στον καλλιτέχνη, όπως και η ελληνική.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon», οι οποίος απέσπασε 33 βαθμούς, ενώ τρίτη αναδείχθηκε η Marseaux με το «Χάνομαι» και 32 βαθμούς. Ακολούθησε η Evangelia με το «Parea», συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς, ενώ την πεντάδα έκλεισε ο ZAF με το «Αστείο», ο οποίος έλαβε 23 βαθμούς.





Sing for Greece: Έτσι ψήφισαν οι δυο κριτικές επιτροπές

Σύμφωνα με τη βαθμολογία των κριτών, η διεθνής κριτική επιτροπή έδωσε το 12αρι στον Ακύλα, τους 10 βαθμούς στην Evangelia και τους 8 στη Marseaux.

Με τη σειρά της, η ελληνική κριτική επιτροπή έδωσε το 12αρι στον Ακύλα, τους 10 βαθμούς στη Marseaux και τους 8 βαθμούς στον Styliano.

