Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπουν τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ

Να αποφύγετε να κουτσομπολέψετε στον εργασιακό σας χώρο, αλλά ούτε και να συμμετάσχετε σε κουτσομπολιά εις βάρος άλλων γιατί θα σας παρεξηγήσουν.

ΤΑΥΡΟΣ

Πάντα θα υπάρχει μια ευκαιρία για να σας βγάλει από τα αδιέξοδα, αρκεί να έχετε τις κεραίες τεντωμένες για να τη δείτε και να την αρπάξετε. Σήμερα ευνοούνται οι οικονομικές επενδύσεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Να προσέχετε πάντα το πώς διαχειρίζεστε τα έσοδά σας, αν είναι εφικτό περιορίστε στο ελάχιστο τα έξοδά σας και προσοχή σε θέματα ακίνητης περιουσίας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Θα αλλάξουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεστε και θα αρχίσουν να ισχύουν άλλοι εργασιακοί νόμοι που δεν είναι σίγουρο ότι θα σας αρέσουν. Αποφύγετε να κοντραριστείτε με οποιονδήποτε για αυτό.

ΛΕΩΝ

Οι στόχοι σας μπορεί να είναι, λίγο ως πολύ, υψηλοί για τις δυνατότητές σας, ωστόσο, όμως, υπάρχουν γύρω σας συνεργάτες που μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξή τους.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Προκειμένου, δε, να έχετε καλύτερη αντίληψη των δυνατοτήτων που έχετε, οικονομικώς, καλό είναι να είστε υπομονετικοί και να περιμένετε πριν πράξετε. Καλείστε να πάρετε σημαντικές και τελεσίδικες αποφάσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τον τομέα των σχέσεων.

ΖΥΓΟΣ

Οι σταθερές σχέσεις, παρ’ όλα τα προβλήματα που προκύπτουν, φαίνεται να κυλούν ομαλά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να μεριμνήσετε για την υγιή και καλή τους λειτουργία.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Θα έχετε σύμμαχο την καλή σας τύχη, τις γνώσεις και την εμπειρία σας, αλλά και ανθρώπους κύρους, που έχουν τη δυνατότητα και τη διάθεση να σας βοηθήσουν.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Μην ανοίγετε επιπλέον υποχρεώσεις αν δεν τελειώσετε με τις υπάρχουσες. Παρ’ όλα αυτά δεν φαίνεται να ξεμένετε από χρήμα. Στην παρούσα εργασία σας οι συνεργάτες φαίνεται ότι έχουν τη διάθεση να συνεργασθούν μαζί σας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Δείξτε τόλμη και αποφασιστικότητα στις οικονομικές σας διεκδικήσεις και μη διστάσετε να πάρετε και κάποια ρίσκα, αρκεί βέβαια να είναι εκ του ασφαλούς. Θα έχετε σταθερά έσοδα και οι επενδύσεις οικονομικού τύπου θα έχουν άριστη εξέλιξη.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Να θυμάστε ότι καθετί σ’ αυτή τη ζωή έχει κι ένα τίμημα και να μην γκρινιάζετε αν κάποιοι ανακαλύψουν τι κάνετε στο παρασκήνιο προκειμένου να εκπληρώσετε τους ερωτικούς σας σκοπούς.

ΙΧΘΥΕΣ

Οργανώστε και εξοπλίστε με τεχνολογικά προϊόντα τη δουλειά σας οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έτσι ώστε να έχετε περισσότερες πιθανότητες να αυξήσετε την πελατεία σας.