Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπουν τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ

Την πειθώ την έχετε, την επικοινωνιακή ικανότητα επίσης. Η γοητεία είναι έμφυτη, για αυτό μπείτε στο παιχνίδι της διεκδίκησης, γιατί σίγουρα θα βγείτε νικητές.

ΤΑΥΡΟΣ

Μην ασχολείστε με τις επιπτώσεις ανούσιων γεγονότων που καμία επιρροή δεν έχουν στην επαγγελματική και οικονομική σας καθημερινότητα και ασχοληθείτε με την ουσία των πραγμάτων.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Να προσέχετε πάντα το πώς διαχειρίζεστε τα έσοδά σας, αν είναι εφικτό περιορίστε στο ελάχιστο τα έξοδά σας και προσοχή σε θέματα ακίνητης περιουσίας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Οι γνωριμίες θα είναι αρκετές και αρκετό θα είναι και το ενδιαφέρον που θα εισπράξετε από τους επίδοξους διεκδικητές της καρδιάς σας. Εσείς, όμως, παραμένετε επιφυλακτικοί και αναποφάσιστοι.

ΛΕΩΝ

Θα ήταν ευχής έργον αν καταφέρνατε να αναδιοργανώσετε τον χρόνο σας και να αποφύγετε να ασχοληθείτε με θέματα ανούσια ή μικρότερης σημασίας από τα δέοντα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Προκειμένου να έχετε καλύτερη αντίληψη των δυνατοτήτων που έχετε οικονομικώς, καλό είναι να είστε υπομονετικοί και να περιμένετε πριν πράξετε. Ακούστε τους πιο έμπειρους από εσάς, δεν θα χάσετε.

ΖΥΓΟΣ

Θα χρειαστεί να κάνετε κάποιες μικρές ή μεγαλύτερες οικονομικές θυσίες, προκειμένου να δημιουργήσετε το υπόβαθρο ενός θετικού και σοβαρού νέου ξεκινήματος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Οι δημόσιες σχέσεις, η εκπαίδευση μπορεί να αυξάνουν τις υποχρεώσεις σας, είναι όμως από τους πιο ευνοημένους τομείς. Οσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες θα ψάξετε να βρείτε τρόπους να ανεβάσετε τη δουλειά σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Αυξημένα θα είναι τα έξοδα και θα αγχωθείτε. Θα αναζητήσετε νέες πηγές εσόδων και είναι πολύ πιθανό να «πέσετε» επάνω σε μια εξαιρετική ευκαιρία για οικονομική επένδυση μακράς διαρκείας.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Η μεθοδικότητα είναι ο καταλύτης που θα σας καταξιώσει επαγγελματικά αλλά και θα επιτρέψει στις οικονομικές σας επιδιώξεις να ανθίσουν και να πολλαπλασιάσουν τα εισοδήματά σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Η αυξημένη κοινωνικότητά σας θα φέρει γνωριμίες που θα αναστατώσουν τους καρδιακούς σας παλμούς. Οσοι, όμως, είστε δεσμευμένοι καθησυχάστε τις ανασφάλειες του συντρόφου σας.

ΙΧΘΥΕΣ

Η αισθηματική σας κατάσταση δεν είναι ακριβώς όσο σταθερή θα θέλατε, αλλά οι προοπτικές είναι θετικές και διαθέτετε και ισχυρή θέληση. Μην αφήσετε τον εαυτό σας να μειώσει την ενεργητικότητά του και όλα θα εξελιχθούν σύμφωνα με τις προσδοκίες σας.