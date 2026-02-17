Για πρώτη φορά μετά από χρόνια, με σύμφωνη γνώμη δύο επιτροπών (μιας διεθνούς και μίας ελληνικής) αλλά και του κοινού, ένας υποψήφιος σε ελληνικό τελικό παίρνει το εισιτήριο για τη σκηνή της Eurovision αφήνοντας τον ανταγωνισμό πίσω του με μεγάλη άνεση.

H υποψηφιότητα του Ακύλα, εδώ και αρκετές εβδομάδες, όταν και παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τα τραγούδια της διοργάνωσης «Sing for Greece» με τους 28 υποψήφιους, ξεχώρισε όχι μόνο σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Η Ελλάδα από την πρώτη κιόλας στιγμή, λόγω της υποψηφιότητας του Ακύλα που φαινόταν με διαφορά ότι ήταν το φαβορί, πλασαρίστηκε διεθνώς και πλέον έχοντας και επίσημα τον νεαρό performer για εκπρόσωπο είναι μία από τις χώρες που διεκδικούν την πρωτιά στον διαγωνισμό.

Αυτή τη στιγμή ο Ελληνας εκπρόσωπος εμφανίζεται στην κορυφαία τριάδα των στοιχημάτων για τον τελικό της Eurovision, με τα charts, προς το παρόν, να τον κατατάσσουν δεύτερο ή τρίτο. Το «Ferto» αυτή τη στιγμή έχει 8% πιθανότητες να κερδίσει τον διαγωνισμό, με μόνο δύο χώρες να προηγούνται με πολύ μικρή διαφορά, το Ισραήλ με 10% και τη Φινλανδία με 11%.

Ολα αυτά όμως μπορούν πολύ εύκολα να ανατραπούν γιατί η Φινλανδία, που αποτελεί το μεγαλύτερο φαβορί της φετινής διοργάνωσης, δεν έχει καταλήξει ακόμα επίσημα σε εκπρόσωπο, αφού το τελικό αποτέλεσμα του εθνικού της τελικού θα ανακοινωθεί στις 28 Φεβρουαρίου.

Η πιθανή νίκη της οφείλεται στη συμμετοχή των Linda Lampenius & Pete Parkkonen με το τραγούδι «Liekinheitin», το οποίο παρά τη δημοφιλία του προς το παρόν δεν έχει πάρει επισήμως το χρίσμα. Ως εκ τούτου η Φινλανδία μπορεί μελλοντικά, αν δεν έχει τον συγκεκριμένο εκπρόσωπο, να χάσει την πρωτιά στα στοιχήματα και ο Ακύλας, που βρίσκεται μια ανάσα πίσω από τις δύο κορυφαίες στα στοιχήματα, να βρεθεί ψηλότερα.

Για το Ισραήλ το τραγούδι που θα ερμηνεύσει o Noam Bettan για τη Eurovision 2026 εγκρίθηκε επίσημα από την EBU, αν και ζητήθηκαν ορισμένες μικρές διευκρινίσεις. Το τραγούδι θα παρουσιαστεί δημόσια στις 5 Μαρτίου μέσα από ειδική εκπομπή του KAN 11. Την είδηση μετέφερε ο δημοσιογράφος Ran Boker.

Το τραγούδι επιλέχθηκε ανάμεσα σε περίπου 200 συμμετοχές και αποτελεί δημιουργία των Yuval Raphael, Tslil Klifi και Nadav Aharoni. Θα περιλαμβάνει στίχους σε εβραϊκά, αγγλικά και γαλλικά και σηματοδοτεί αλλαγή ύφους, καθώς απομακρύνεται από τις μπαλάντες των τελευταίων ετών. Για λόγους διαφάνειας, εκπρόσωπος της Teddy Productions δεν συμμετείχε στη διαδικασία αξιολόγησης, επειδή μία από τις δημιουργούς ήταν υποψήφια.

Η Yuval Raphael έχει ήδη εμπειρία από τον διαγωνισμό ως ερμηνεύτρια, αφού έφερε τη δεύτερη θέση για τη χώρα στον περσινό διαγωνισμό, ενώ οι Klifi και Aharoni θεωρούνται ιδιαίτερα επιτυχημένοι δημιουργοί ποπ επιτυχιών στο Ισραήλ. Ο Aharoni, μάλιστα, έχει συνεργαστεί ξανά με τον Bettan σε προηγούμενη επιτυχία του.

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που πρώην εκπρόσωπος του Ισραήλ γράφει τραγούδι για τον επόμενο. Παρόμοια περίπτωση είχε συμβεί όταν ο Avi Toledano έγραψε τραγούδι για τη Ofra Haza μετά τη δική του συμμετοχή.

Ο Bettan επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει τη χώρα μετά τη νίκη της στο τηλεοπτικό σόου HaKokhav HaBa for Eurovision, ενώ η επιλογή τραγουδιού έγινε από ειδική επιτροπή που άκουσε όλες τις συμμετοχές ανώνυμα, ώστε να διασφαλιστεί αντικειμενική αξιολόγηση.