Ένας ακόμη παίκτης θα τεθεί υποψήφιος προς αποχώρηση και το κοινό θα αποφασίσει, μέσω ψηφοφορίας, ποιοι θα παραμείνουν στον Άγιο Δομίνικο.

Η αποψινή διαδικασία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς θα διαμορφώσει το πλαίσιο της μονομαχίας που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου. Οι παίκτες που θα συγκεντρώσουν τις λιγότερες ψήφους θα βρεθούν αντιμέτωποι στη μάχη για την παραμονή τους στο ριάλιτι επιβίωσης.

Το επεισόδιο περιλαμβάνει την ανακοίνωση της νέας υποψηφιότητας, τις αντιδράσεις και τις εντάσεις στις δύο φυλές, καθώς και στιγμιότυπα από τους αγώνες που προηγούνται του Συμβουλίου του νησιού, όπου λαμβάνονται οι κρίσιμες αποφάσεις.