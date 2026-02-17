Γνωστός για την προσοχή που δίνει στη φυσική του κατάσταση, ο Μακρόν εθεάθη να κάνει τζόκινγκ κατά μήκος του δημοφιλούς για τουρίστες και κατοίκους δρόμου, προσφέροντας μια σπάνια και χαλαρή στιγμή μακριά από τις τυπικότητες των επίσημων υποχρεώσεων. Αίσθηση προκάλεσαν και οι αρκετοί σωματοφύλακές του που έτρεχαν μαζί του

French President Macron jogging in India's Mumbai.

Αρκετοί άνθρωποι που περπατούσαν κατά μήκος της Marine Drive αρχικά δεν τον αναγνώρισαν, αλλά μόλις έγινε σαφής η ταυτότητά του, πολλοί σταμάτησαν για να τον παρακολουθήσουν και να τραβήξουν βίντεο με τα κινητά τους τηλέφωνα. Η εικόνα ενός επισκέπτη αρχηγού κράτους που τρέχει ελεύθερα ανάμεσα στους πολίτες έγινε γρήγορα θέμα συζήτησης, με τις εικόνες να διαδίδονται ραγδαία στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

#WATCH | French President Emmanuel Macron, in India for the AI Impact Summit, drew attention in Mumbai as he stepped out for a morning jog around 11 am in Churchgate, running through city streets alongside his security team.

Νωρίτερα, είχαν επίσης κάνει τον γύρο του διαδικτύου εικόνες του Γάλλου προέδρου να φεύγει από το ξενοδοχείο, όπου διαμένει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μουμπάι, όπου έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (17/02), σηματοδοτώντας την έναρξη της τριήμερης περιοδείας του στην Ινδία από τις 17 έως τις 19 Φεβρουαρίου.

Mumbai: French President Emmanuel Macron departs from the Taj Hotel

Στο αεροδρόμιο της πόλης, ο πρόεδρος Μακρόν και η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας Μπριζίτ Μακρόν έγιναν δεκτοί από τον κυβερνήτη της Μαχαράστρα Ατσάρια Ντεβράτ και τον υπουργό Ντεβέντρα Φαντάβις. Οι αντιπρόεδροι της κυβέρνησης Εκνάθ Σίντε και Σουνέτρα Παβάρ ήταν επίσης παρόντες για να καλωσορίσουν τη γαλλική αντιπροσωπεία. Λίγο μετά την άφιξή του, ο Φαντάβις καλωσόρισε θερμά τον Γάλλο Πρόεδρο μέσω μιας ανάρτησης στο X, ευχόμενος του μια ευχάριστη διαμονή και μια επιτυχημένη επίσκεψη στη Μαχαράστρα.

Bienvenue à Mumbai! A very warm welcome to the President of France, H.E. Emmanuel Macron and First Lady Brigitte Macron as they arrive in Mumbai!

Bienvenue à Mumbai! A very warm welcome to the President of France, H.E. Emmanuel Macron and First Lady Brigitte Macron as they arrive in Mumbai!

Maharashtra welcomes you! Wishing Hon President Macron and the entire French delegation a pleasant stay and a successful…

Πριν από την αναχώρησή του για την Ινδία, ο Μακρόν είχε υπογραμμίσει τη σημασία του ταξιδιού, δηλώνοντας ότι ταξίδευε με ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου και εκπροσώπους από τους τομείς της οικονομίας, της βιομηχανίας, του πολιτισμού και της ψηφιακής τεχνολογίας. Περιέγραψε την Ινδία ως στενό εταίρο και είπε ότι η επίσκεψη είχε ως στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της απτής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Συνάντηση Μόντι-Μακρόν

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Μουμπάι, ο πρόεδρος Μακρόν θα έχει διμερείς συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι. Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στην ανασκόπηση της προόδου της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ινδίας-Γαλλίας και στην επέκταση της συνεργασίας σε τομείς όπως η τεχνολογία, η καινοτομία, η άμυνα και η ψηφιακή συνεργασία. Οι ηγέτες θα ανταλλάξουν επίσης απόψεις σχετικά με περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Αργότερα ο Μόντι και ο Μακρόν θα εγκαινιάσουν από κοινού το Έτος Καινοτομίας Ινδίας-Γαλλίας 2026, μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της καινοτομίας, της έρευνας, των νεοφυών επιχειρήσεων και των διαπροσωπικών ανταλλαγών. Μετά τις υποχρεώσεις του στη Μουμπάι, ο Μακρόν θα μεταβεί στο Νέο Δελχί για να συμμετάσχει στη Διάσκεψη Κορυφής για τον Αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης, αντανακλώντας τη δυναμική και το βάθος των σχέσεων μεταξύ Ινδίας και Γαλλίας.