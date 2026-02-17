Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Τεχεράνης είπε ότι οι έμμεσες συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ Τζάρετ Κούσνερ ήταν πιο «σοβαρές» από τον προηγούμενο γύρο που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτό το μήνα στο Ομάν, περιγράφοντάς τις ως «θετικές», αλλά προειδοποιώντας ότι δεν θα επιτευχθεί συμφωνία «γρήγορα». «Είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο γρήγορα και ότι μπορούμε να αφιερώσουμε χρόνο σε αυτό. Ωστόσο, όσον αφορά το κείμενο, η εργασία γίνεται πιο λεπτομερής και πιο δύσκολη», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου συνομιλιών με τις ΗΠΑ στη Γενεύη.

«Έχουμε καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τις κατευθυντήριες αρχές, αλλά η φάση της σύνταξης και της διατύπωσης της συμφωνίας θα είναι πιο δύσκολη», είπε, προσθέτοντας ότι η ημερομηνία για τον επόμενο γύρο συνομιλιών δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Ο Αραγτσί είπε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να προετοιμάσουν σχέδια κειμένων μιας συμφωνίας και να τα ανταλλάξουν πριν από τον επόμενο γύρο συνομιλιών. «Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ πιο σαφή εικόνα του τι πρέπει να γίνει και τι πρέπει να συνεχιστεί. Φυσικά, και οι δύο πλευρές έχουν ακόμη δουλειά να κάνουν για να πλησιάσουν η μία την άλλη, αλλά τουλάχιστον τώρα έχουμε ένα πλαίσιο και μια σαφέστερη πορεία να ακολουθήσουμε», είπε.