Την ίδια στιγμή, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξαπέλυσε ευθείες απειλές κατά του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ακόμη και για το ενδεχόμενο βύθισης του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, το οποίο έχει αναπτυχθεί στην περιοχή κατόπιν εντολής του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars News Agency, ορισμένα τμήματα των Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν προσωρινά κλειστά την Τρίτη, για λίγες ώρες, στο πλαίσιο «μέτρων ασφαλείας» που –όπως αναφέρεται– αποσκοπούν στην προστασία της ναυσιπλοΐας. Το μέτρο συνδέεται με στρατιωτικές ασκήσεις που πραγματοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης στην ευρύτερη περιοχή.

Τα Στενά αποτελούν τη σημαντικότερη θαλάσσια αρτηρία μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτών διοχετεύονται οι εξαγωγές μεγάλων παραγωγών του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, προς τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Οι κινήσεις αυτές σημειώνονται την ώρα που Ουάσινγκτον και Τεχεράνη εισέρχονται σε δεύτερο γύρο έμμεσων διαβουλεύσεων για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Ο Χαμενεΐ στέλνει αυστηρό μήνυμα στον Τραμπ: «Ο ισχυρότερος στρατός μπορεί κάποτε να δεχθεί χτύπημα που δεν θα σηκωθεί»

Λίγο πριν από την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Γενεύη, ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, απηύθυνε σαφή μηνύματα προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δηλώσεις του έγιναν την Τρίτη, σε μια χρονική συγκυρία που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι δύο πλευρές ετοιμάζονταν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη. Το περιεχόμενο των τοποθετήσεών του ερμηνεύεται ως πολιτικό και διπλωματικό σήμα ενόψει των επαφών που ακολουθούν.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε σε μια από τις πρόσφατες δηλώσεις του ότι για 47 χρόνια η Αμερική δεν κατάφερε να εξαλείψει την Ισλαμική Δημοκρατία. Παραπονέθηκε για αυτό στον ίδιο του τον λαό. Για 47 χρόνια, η Αμερική δεν κατάφερε να εξαλείψει την Ισλαμική Δημοκρατία. Αυτή είναι μια καλή παραδοχή. Σας λέω: Ούτε εσείς θα καταφέρετε να το κάνετε αυτό» είπε ο ηγέτης του Ιράν.

Σχολιάζοντας τις επανειλημμένες αναφορές του Αμερικανού προέδρου για την υπεροχή των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ αντέτεινε με αιχμηρό τόνο πως «ακόμη και ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο μπορεί να δεχθεί ένα πλήγμα τέτοιας έντασης που να μην μπορέσει να ανακάμψει».

«Συνεχίζουν να λένε ότι έχουμε στείλει ένα αεροπλανοφόρο προς το Ιράν. Πολύ καλά, ένα αεροπλανοφόρο είναι ένα επικίνδυνο μέσο, αλλά πιο επικίνδυνο από το αεροπλανοφόρο είναι το όπλο που μπορεί να το στείλει στον βυθό της θάλασσας» συμπλήρωσε.

«Το Ιράν δεν θα υποσχεθεί υποταγή στους διεφθαρμένους ηγέτες που βρίσκονται σήμερα στην εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λένε ας διαπραγματευτούμε για την πυρηνική σας ενέργεια, και το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης θα πρέπει να είναι να μην έχετε αυτή την ενέργεια. Αν πρόκειται να γίνει διαπραγμάτευση, και δεν υπάρχει χώρος για διαπραγμάτευση, το να καθορίζεται εκ των προτέρων το αποτέλεσμα της είναι λάθος και ανόητο» συνέχισε ο Χαμενεΐ.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ προσευχήθηκε για συγχώρεση και θεία επιείκεια προς όσους, όπως είπε, «παρασύρθηκαν» και συμμετείχαν στις πρόσφατες διαδηλώσεις. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι κινητοποιήσεις δεν αποτέλεσαν αυθόρμητη εσωτερική διαμαρτυρία, αλλά εντάσσονταν –κατά την άποψή του– σε οργανωμένο σχέδιο εχθρικών δυνάμεων.