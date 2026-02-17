Στην επίσημη δήλωση αναφερόταν ότι «έφυγε ειρηνικά», ενώ γινόταν λόγος για το Κέιμπριτζ στη Μασαχουσέτη, το Νόρθπορτ στο Μέιν και το Παρίσι ως τόπους που θεωρούσε πατρίδα του. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη μακρόχρονη πορεία του και στο «απαράμιλλο έργο» του, που κατέγραψε με ξεχωριστό τρόπο θεσμούς και όψεις της κοινωνικής ζωής σε ΗΠΑ και Γαλλία.

Η οικογένειά του έκανε γνωστό ότι θα τελεστεί ιδιωτική مراسمή, ενώ θα ακολουθήσει εκδήλωση στη μνήμη του, καλώντας όσους το επιθυμούν να στηρίξουν τοπικούς σταθμούς του PBS ή ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία.

Γεννημένος το 1930 στη Βοστώνη, σπούδασε στο Yale University και στράφηκε στον κινηματογράφο τη δεκαετία του ’60. Σταθμό στην καριέρα του αποτέλεσε το Titicut Follies, που ανέδειξε τις συνθήκες σε ψυχιατρικό ίδρυμα και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ξεχώρισε επίσης με το Law and Order, ενώ η τελευταία του ταινία, Menus Plaisirs — Les Troisgros, προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας το 2023.

Το 2016 τιμήθηκε με τιμητικό Όσκαρ από την Academy of Motion Picture Arts and Sciences, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που σημάδεψε το σύγχρονο ντοκιμαντέρ.