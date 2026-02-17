Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για διατάραξη ασφάλειας πτήσεων και παράβαση εντολών κυβερνήτη.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη, χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια πτήσης από το Κουτάισι της Γεωργίας προς τη Θεσσαλονίκη. Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε στον αερολιμένα «Μακεδονία» αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας για παράβαση του αεροπορικού κώδικα από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνόμευσης της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.

Ο 57χρονος κατά τη διάρκεια πτήσης με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, σε κατάσταση εμφανούς μέθης, παρενόχλησε σωματικά, λεκτικά και παρουσίασε επιθετική συμπεριφορά προς άλλους επιβάτες και προς το πλήρωμα πετώντας τους μπουκάλια με νερό, με αποτέλεσμα να διασαλευθεί η ασφάλεια της πτήσης.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε γύρω στις 21:30 στη Θεσσαλονίκη και οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα.