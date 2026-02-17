Η διαδικασία διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, καθώς μέχρι τις 25 Ιανουαρίου καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ). Στη συνέχεια ο ΟΜΕΔ θα συντάξει και θα αποστείλει στο υπουργείο Εργασίας ως τα μέσα Φεβρουαρίου το πόρισμα της διαβούλευσης και στα μέσα Μαρτίου η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, θα εισηγηθεί την αύξηση του κατώτατου μισθού στο Υπουργικό Συμβούλιο, οπότε και θα αποφασιστεί σε ποιο ύψος θα διαμορφωθεί με ισχύ από την 1η Απριλίου 2026 ως 31 Μαρτίου 2027.

Σενάρια

Οι αυξήσεις που αποφασίστηκαν από την κυβέρνηση για τον κατώτατο μισθό τα 4 προηγούμενα χρόνια (2022-2025) ήταν 50 ευρώ για το 2022, 2024 και 2025 και 67 ευρώ για το 2023. Με αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Eleftherostypos.gr, είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει τα περιθώρια για μια αύξηση που θα κινείται τουλάχιστον στα 50 ευρώ, ώστε ο κατώτατος μισθός να ανέλθει στα 930 ευρώ φέτος. Δεν μπορεί να αποκλειστεί όμως και η υπέρβαση, δηλαδή να αποφασιστεί η αναπροσαρμογή του μισθού στα 950 ευρώ από την 1η Απριλίου του 2026 με αύξηση κατά 70 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση ο στόχος για κατώτατο μισθό 950 ευρώ θα έχει επιτευχθεί νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει η κυβέρνηση (ήτοι το 2026 αντί 2027) και το «εκλογικό 2027» η νέα αύξηση θα βρει τον κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ. Με την πρόσκληση διαβούλευσης ο ΟΜΕΔ καλεί τους κοινωνικούς εταίρους να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού με πλήρη τεκμηρίωση το αργότερο έως την 25η Ιανουαρίου 2026 προς τον ΟΜΕΔ.

Τα κλειδιά

Τα κριτήρια που καθορίζουν την αύξηση του κατώτατου μισθού με βάση το άρθρο 141 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου (Π.Δ. 62/2025) είναι τα εξής:

*Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και οι προοπτικές της για ανάπτυξη από άποψη παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, τιμών, εισοδημάτων και μισθών.

*Τα ποσοστά απασχόλησης και ανεργίας.

*Η αγοραστική δύναμη του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και η επάρκειά του.

*Το κόστος διαβίωσης, και το γενικό επίπεδο των μισθών, και ο ρυθμός αύξησής τους.

Για τη φετινή αύξηση το κυρίαρχο κριτήριο θα είναι η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων απέναντι στην ακρίβεια.

Κατώτατος μισθός – Χατζηδάκης: Στις αρχές Απριλίου η νέα αύξηση

Πριν το Πάσχα, στις αρχές Απριλίου θα ανακοινωθεί η επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας την Τρίτη (17/02) στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Η αύξηση αυτή έρχεται σε συνέχεια εκείνων που προηγήθηκαν τα τελευταία χρόνια, με τις οποίες ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από 650 σε 880 ευρώ το μήνα και βρίσκεται στην 11η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ που έχουν κατώτατο μισθό.

Παράλληλα, ο Κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι τις προηγούμενες ημέρες φάνηκαν στις τσέπες των μισθωτών και των συνταξιούχων οι αυξήσεις των αποδοχών που οφείλονται στη μείωση της φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή της μηνιαίας παρακράτησης φόρου. «Εξαντλούμε τα περιθώρια του προϋπολογισμού», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. «Η κυβέρνηση της ΝΔ σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, δεν διαθέτει μαγικές συνταγές για την αύξηση των εισοδημάτων, διότι τέτοιες συνταγές δεν υπάρχουν. Αλλά προχωρά με πολιτικές φιλοαναπτυξιακές, με στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, μειώσεις φόρων, βελτίωση του περιβάλλοντος και αυξήσεις μισθών και συντάξεων στο όριο του εφικτού».