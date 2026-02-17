Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απείθεια, απειλή, παράνομη κατοχή όπλου κρότου-λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της Δευτέρας ο Μαυρίκης φέρεται να ήρθε σε διαπληκτισμό με έναν άνδρα αλβανικής καταγωγής και να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, προτού κλειστεί στο σπίτι του για να αποφύγει την επέμβαση.

Ο 72χρονος, ο οποίος βρισκόταν ήδη σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι για υπόθεση δωροδοκίας δικαστή, οδηγείται στο Αυτόφωρο Μονομελές για να δικαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2025 είχε ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για κακούργημα, σχετικά με υποτιθέμενη απόπειρα δωροδοκίας ανώτατου δικαστικού λειτουργού. Σύμφωνα με την καταγγελία, είχε παραδώσει επιστολή σε αρεοπαγίτη με αναφορά σε εκκρεμούσα υπόθεση για έκταση 100 στρεμμάτων στην περιοχή του Παπάγου, ζητώντας υποτιθέμενη παρέμβαση, με υπαινιγμούς για οικονομικά ανταλλάγματα.

Ο Χρήστος Μαυρίκης, γνωστός και από την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών στις αρχές της δεκαετίας του 1990, αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι το ποσό που αναφερόταν στην επιστολή αφορούσε προμήθεια μεσιτείας σε περίπτωση πώλησης του οικοπέδου και όχι παράνομη δωροδοκία.