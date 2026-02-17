

Συγκεκριμένα, «προς αποκατάσταση της πραγματικότητας», η ΓΑΔΑ υπογραμμίζει πως, σύμφωνα με τη συνολική αποτίμηση των επιχειρησιακών δεδομένων, προκύπτει σαφής πτωτική τάση σε βασικούς δείκτες εγκληματικότητας, καθώς καταγράφεται μείωση κλοπών τροχοφόρων και διαρρήξεων οικιών από το 2024 στο 2025, σε ποσοστά 11,6% και 8,6%, αντίστοιχα.

Οι δείκτες αυτοί κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με αντίστοιχες περιόδους προηγούμενων ετών, γεγονός που αποτυπώνει ότι η εικόνα δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα στοχευμένης και συστηματικής αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή.

Ειδικότερα, σε καθημερινή βάση στην περιοχή αναπτύσσονται:

Παράλληλα, υλοποιούνται τακτικές στοχευμένες εξορμήσεις σε πλατείες, πεζοδρόμους και βασικούς οδικούς άξονες, με στόχο την πρόληψη και αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών.

Μάλιστα, κατά το τελευταίο έτος οι τοπικές υπηρεσίες ενισχύθηκαν με επιπλέον προσωπικό, γεγονός που επιτρέπει μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία και αυξημένη ορατή αστυνόμευση.

«Τα αποτελέσματα της εν λόγω επιχειρησιακής ενδυνάμωσης για το διάστημα 1/1/2026 – 16/2/2026 είναι χαρακτηριστικά», θεωρεί η ΓΑΔΑ, που απαριθμεί:

900 έλεγχοι οχημάτων

2.650 έλεγχοι ατόμων

126 προσαγωγές

11 ανευρέσεις κλεμμένων οχημάτων

536 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και

29 συλλήψεις για σοβαρά αδικήματα.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν «ενεργή παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας στην περιοχή, με συστηματική και διαρκή δράση, η οποία απέχει σημαντικά από την εικόνα που επιχειρείται να παρουσιαστεί στο ρεπορτάζ», αναφέρει η ΓΑΔΑ και καταλήγει:

«Η πρόληψη της παραβατικότητας και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Προς τον σκοπό αυτόν, η επιχειρησιακή δράση των αστυνομικών δυνάμεων στους Αγίους Αναργύρους θα συνεχίσει να είναι έντονη, ενισχυμένη και διαρκώς αξιολογούμενη, ώστε να προσαρμόζεται καθημερινά, με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Παράλληλα, η συνεργασία με την τοπική κοινωνία και τους φορείς της αυτοδιοίκησης συνεχίζεται απρόσκοπτα και σε σταθερή βάση.

Η ασφάλεια αποτελεί συλλογική υπόθεση και απαιτεί υπευθυνότητα, νηφαλιότητα και εμπιστοσύνη στους θεσμούς».