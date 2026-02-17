Την είδηση γνωστοποίησε στον αέρα της εκπομπής «Live News» ο Νίκος Ευαγγελάτος, εμφανώς φορτισμένος.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο παρουσιαστής, ο 52χρονος είχε μεταβεί το πρωί της ίδιας ημέρας μαζί με τον 83χρονο πατέρα του στο ιατρικό κέντρο Σαλαμίνας, όπου υποβλήθηκε σε καρδιογράφημα. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί άμεσα ασθενοφόρο για τη διακομιδή του.

Κατά την περιγραφή του Νίκου Ευαγγελάτου, ο Κώστας Κοσμίδης αποφάσισε να μετακινηθεί με δικό του όχημα προκειμένου να αναζητήσει νοσοκομείο, όμως δεν κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του και κατέληξε καθ’ οδόν. Ο παρουσιαστής προανήγγειλε εκτενές ρεπορτάζ για την υπόθεση, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενες σοβαρές ευθύνες. «Η έρευνά μας δείχνει ευθύνες που δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως υπάρχει η αίσθηση ότι «τον άφησαν να πεθάνει».

Το MEGA εξέδωσε ανακοίνωση για την απώλεια του συνεργάτη του, εκφράζοντας συλλυπητήρια στους οικείους του και τιμώντας την πολυετή προσφορά του στον σταθμό. Η υπόθεση αναμένεται να διερευνηθεί περαιτέρω, καθώς εγείρονται ερωτήματα για τη διαχείριση του περιστατικού και τη διαθεσιμότητα άμεσης ιατρικής βοήθειας.

Η ανακοίνωση του MEGA

Το MEGA αποχαιρετά, με πόνο ψυχής, σήμερα έναν δικό του άνθρωπο, έναν φίλο και έναν καλό συνεργάτη, τον Κώστα Κοσμίδη, που «έφυγε» ξαφνικά το βράδυ προδομένος από την καρδιά του στα 52 του χρόνια.

Ο Κώστας, που ήταν φωτογράφος, εργαζόταν στο τμήμα των μοντάζ και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους, για τον επαγγελματισμό του αλλά και την ασφάλεια που ενέπνεε στη δουλειά του.

Εμείς εδώ στο Μεγάλο Κανάλι, συντετριμμένοι, λέμε το τελευταίο «αντίο» στον Κώστα Κοσμίδη.