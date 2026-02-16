Κάθε εβδομάδα, πέντε συμμετέχοντες και κάθε μέρα, ένας διαφορετικός οικοδεσπότης. Την αρχή στην εβδομάδα μας κάνει ο Κυριάκος, είναι οικοδόμος και σπουδάζει μηχανολόγος. Τα ακούσματά του είναι κυρίως έντεχνα και λαϊκά, χωρίς να λείπουν και ορισμένες πιο ροκ επιλογές, όπως ο Άλις Κούπερ. Από τραγουδιστές ξεχωρίζει τον Παντελή Παντελίδη. Γράφει και ο ίδιος στίχους και μουσική, με την κιθάρα του.

Ο Κυριάκος μας καλωσορίζει, σήμερα, στο σπίτι του και υποδέχεται τη Λέιλα, τον Ανδρέα, τη Μαρία και τη Δήμητρα, για να τραγουδήσουν το TOP 5 των αγαπημένων του τραγουδιών. Το σαλόνι του σπιτιού του γίνεται το απόλυτο stage και οι καλεσμένοι ερμηνεύουν από Γιώργο Μαζωνάκη, μέχρι Στέλιο Καζαντζίδη. Πόσο εξοικειωμένοι είναι με τα τραγούδια που καλούνται να ερμηνεύσουν; Ποιος διαθέτει το περισσότερο… μπρίο και ποιος συγκινείται; Θα καταφέρει ο Κυριάκος να κερδίσει τις εντυπώσεις με την ερμηνεία του και να πάρει υψηλή βαθμολογία από τους καλεσμένους του; Σε ποιον θα επιλέξει ο οικοδεσπότης να δώσει τον κρυφό, μπόνους βαθμό;

«Beat My Guest»: Είδαμε πρώτοι το νέο game show του ΣΚΑΪ – Αξίζει να το δεις;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι! Το νέο καθημερινό τηλεπαιχνίδι-σόου ισορροπεί ανάμεσα σε παίκτες της διπλανής πόρτας και ικανοποιητικές δόσεις ψυχαγωγίας, που μπορούν να δώσουν άλλη νότα στα απογεύματά μας.

Είναι ένα πρόγραμμα άμεσο και χαρούμενο, δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να περάσουν καλά οι συμμετέχοντες και οι τηλεθεατές. Και αυτό είναι που χρειάζεται η απογευματινή ζώνη, πριν πάρουν τη σκυτάλη τα δελτία των καναλιών.

Στα θετικά ο σχολιασμός από τους Γιώργο Μαραθιανό και Νικόλα Ακτύπη. Αυθόρμητοι και ατακαδόροι, βάζουν το αλατοπίπερο στη νέα συνταγή του ΣΚΑΪ.

