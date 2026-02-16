Στην ανάρτησή του στο Facebook, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι, μετά από τηλεδιάσκεψη για την κατάσταση στις περιφέρειες, έλαβε αναφορά για τις συνέπειες της νυχτερινής ρωσικής επίθεσης με πύραυλους εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων. Όπως σημείωσε, «η ουκρανική αεράμυνα λειτούργησε αποτελεσματικά».

Ο πρόεδρος τόνισε ότι «ακόμη και την παραμονή των τριμερών συναντήσεων στη Γενεύη, ο ρωσικός στρατός δεν έχει άλλες εντολές παρά να συνεχίσει τα πλήγματα κατά της Ουκρανίας», υπογραμμίζοντας ότι «κάθε ρωσικός πύραυλος είναι η απάντηση του επιτιθέμενου στις εκκλήσεις για τερματισμό του πολέμου». Παράλληλα ευχαρίστησε τους διεθνείς εταίρους για τη στήριξή τους και τόνισε ότι μόνο με σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας και πίεση προς τη Ρωσία μπορεί να τερματιστεί η σύγκρουση.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης εξετάστηκαν οι συνθήκες σε Χάρκοβο, Ζαπορίζια, Πολτάβα, Σούμι, Κροπιβνίτσκι, Κιροβοχράντ, Κίεβο και Τερνόπιλ. Ο Ζελένσκι ανέθεσε στην κυβέρνηση την ενίσχυση του προγράμματος «heat package» στο Χάρκοβο, το οποίο θα περιλαμβάνει περίπου 90.000 πακέτα στήριξης.

Επιπλέον, ενημερώθηκε για τις προετοιμασίες των ενεργειακών συναντήσεων «Ramstein» στη Γαλλία, με συμμετοχή χωρών της G7, της Βόρειας Ευρώπης, των Βαλτικών χωρών, των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος σημείωσε ότι οι συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα.

Τέλος, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η επιτάχυνση της προμήθειας πυραύλων για την αεράμυνα παραμένει κορυφαία προτεραιότητα, και ότι όλα τα αρμόδια θεσμικά όργανα θα συνεργαστούν στενά με τους διεθνείς εταίρους για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.