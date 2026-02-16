Μετά τις εκτεταμένες ζημιές που άφησε πίσω της η προηγούμενη κακοκαιρία της 10ης Ιανουαρίου, ήρθε και η «χαριστική βολή» όπως λένε κάτοικοι και επιχειρηματίες που είδαν τα μαγαζιά τους να καταστρέφονται.

Οι ισχυροί άνεμοι, εντάσεως 10 με 11 μποφόρ. που έπνεαν χθες (16/2) στην περιοχή, έσπασαν το τοιχίο του παραλιακού δρόμου… Εξέδρες παρασύρθηκαν, καταστήματα πλημμύρισαν, αφού, λόγω της δύναμης των ανέμων, έσπασαν κεντρικές πόρτες καταστημάτων και γέμισαν νερό.

Τμήμα του παραλιακού δρόμου υποχώρησε, σε μια περιοχή που εδώ και 30 χρόνια παλεύει με τη διάβρωση και τη σταδιακή απώλεια εδάφους, όπως θα δείτε και στις εικόνες που κατέγραψε το ertnews.