Στη League Phase οι ερυθρόλευκοι είχαν επικρατήσει 2-0 των Γερμανών, αποτέλεσμα που διαμόρφωσε την αρχική εικόνα του ζευγαριού αλλά αφήνει ανοικτά τα δεδομένα ενόψει του διπλού αγώνα.

Τα τελευταία παιχνίδια έφεραν προβλήματα στο γκολ για τον Ολυμπιακό και το επιθετικό κομμάτι εξετάζεται προσεκτικά εντός του συλλόγου. Σε αυτό το πλαίσιο προβάλλεται ως κρίσιμη λύση ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Μαροκινός επιθετικός που έχει καταγράψει γκολ σε σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων σε αγώνες απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην Μπαρτσελόνα στο Champions League φέτος.

Η παρουσία του στις προπονήσεις ήταν σταθερή και το επιτελείο συγκεντρώνει στοιχεία από τα στατιστικά και την απόδοση για να ορίσει τον ρόλο του στο ματς. Ο Ελ Κααμπί εμφανίστηκε τις τελευταίες ώρες με νέο look, καθώς ξύρισε το κεφάλι του, και οι επίσημες φωτογραφίες του με το νέο στυλ κυκλοφόρησαν ευρέως.