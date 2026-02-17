Το Κοινοβούλιο του Περού ενέκρινε πρόταση μομφής κατά του Χοσέ Χερί, που βρίσκεται στο στόχαστρο έρευνας για αθέμιτη άσκηση επιρροής, με 75 ψήφους υπέρ και 24 κατά, σε μια κίνηση που ήρθε μόλις τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως υπηρεσιακός πρόεδρος και δύο μήνες πριν από τις αναμενόμενες γενικές εκλογές.

Η ψηφοφορία ακολούθησε κατηγορίες ότι ο Χερί είχε πραγματοποιήσει ανεπίσημες συναντήσεις με Κινέζους επιχειρηματίες, σε μία περίπτωση φορώντας κουκούλα, γεγονός που οδήγησε σε έρευνα από την Εισαγγελία για πιθανή παράνομη χορηγία και βαριά διαπλοκή.

Τα διάφορα πολιτικά κόμματα θα συναντηθούν τώρα για να συμφωνήσουν σε έναν κατάλογο υποψηφίων για την προεδρία του Κογκρέσου, για μια νομοθετική ψηφοφορία που θα καθορίσει τον επόμενο προσωρινό πρόεδρο.

Ο 39χρονος Χερί ανέλαβε την προεδρία τον Οκτώβριο – όταν η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε υποβλήθηκε σε διαδικασία μομφής ύστερα από κύμα διαδηλώσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανασφάλεια στο κράτος των Άνδεων – με σκοπό να παραμείνει στον προεδρικό θώκο μέχρι τον Ιούλιο όταν θα αναλάμβανε καθήκοντα ο νικητής των προσεχών εκλογών.

Η Μπολουάρτε ανέλαβε την ηγεσία το 2022, όταν υποβλήθηκε σε διαδικασία μομφής και συνελήφθη ο Πέδρο Καστίγιο, ο οποίος υπηρέτησε για ενάμιση χρόνο.