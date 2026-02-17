Οι πολιτιστικοί χώροι γέμισαν με αναγνώσεις ποιημάτων, παρουσιάσεις βιβλίων, συζητήσεις και εκδηλώσεις που ανέδειξαν τη διαχρονική σημασία της ελληνικής λογοτεχνίας στον διεθνή χώρο, αλλά και τη ζωντανή σχέση της με την ιστορία και τη μνήμη.

Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρέθηκαν οι τρεις τιμώμενοι συγγραφείς. Ο Αλέξης Πανσέληνος τιμήθηκε με το Βραβείο Καβάφη στην πεζογραφία για το συνολικό του έργο, αναγνωρίζοντας την ικανότητά του να συνδέει την προσωπική αφήγηση με τη συλλογική ιστορία, μετατρέποντας την εμπειρία σε λογοτεχνία που αγγίζει κάθε αναγνώστη. Ο Νάσος Βαγενάς τιμήθηκε με το Βραβείο Καβάφη στην *ποίηση, ενώ ο Δημήτρης Δασκαλοπουλος έλαβε ειδικό βραβείο για τη σημαντική συμβολή του στις καβαφικές σπουδές και για την συμμετοχή του στην διοργάνωση των Καβαφείων από το 1984 έως σήμερα , επιβεβαιώνοντας τη διττή διάσταση των φετινών Καβαφείων: την ανάδειξη της παράδοσης και τη σύνδεσή της με τη σύγχρονη λογοτεχνική δημιουργία.

Η τελετή απονομής απέκτησε ιδιαίτερο κύρος με την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, η οποία τόνισε τη σημασία της πολιτιστικής διπλωματίας και των δεσμών Ελλάδας – Αιγύπτου, επισημαίνοντας ότι η λογοτεχνία μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα σε λαούς και πολιτισμούς. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι της ελληνικής πρεσβείας, λογοτέχνες, ακαδημαϊκοί και φοιτητές λογοτεχνίας, δημιουργώντας μια επίσημη αλλά ζωντανή ατμόσφαιρα. Οι βραβευθέντες παρέλαβαν τα βραβεία τους με σεμνότητα, ανταλλάσσοντας λίγα λόγια με την υπουργό και τους καλεσμένους, δείχνοντας ότι η λογοτεχνία δεν είναι μόνο τέχνη, αλλά και χώρος επικοινωνίας και σύνδεσης.

Το τριήμερο πρόγραμμα περιλάμβανε ανοιχτές αναγνώσεις ποιημάτων του Καβάφη στους ιστορικούς χώρους της Αλεξάνδρειας, παρουσιάσεις νέων βιβλίων και συζητήσεις για τη σχέση ποίησης και ιστορίας. Το κοινό είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους συγγραφείς και τους μελετητές του έργου, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα όπου η λογοτεχνία δεν ήταν απλώς ανάγνωση, αλλά εμπειρία που γέμιζε τον χώρο και την ψυχή. Οι απαγγελίες, συνοδευόμενες από προβολές ιστορικών φωτογραφιών και κειμένων, έκαναν το πέρασμα του χρόνου να φαίνεται ζωντανό, συνδέοντας παρελθόν και παρόν με μοναδικό τρόπο.

Η βράβευση των Πανσέληνου, Βαγενά και Δασκαλόπουλου υπογράμμισε την ποικιλία και τη ζωντάνια της ελληνικής λογοτεχνίας σήμερα. Ανέδειξε την ικανότητα των δημιουργών να γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν, να μετατρέπουν την ιστορία σε λογοτεχνικό πρίσμα και να δίνουν φωνή σε διαφορετικές όψεις της ανθρώπινης εμπειρίας, από την προσωπική μνήμη μέχρι τις συλλογικές αναφορές.

Οι Καβαφείες 2026 ολοκληρώθηκαν με χειροκροτήματα, απαγγελίες και συζητήσεις που αντήχησαν στις γειτονιές της Αλεξάνδρειας και του Καΐρου, αφήνοντας ένα μήνυμα διαχρονικό: η λογοτεχνία, όταν αγγίζει την ψυχή, γίνεται πραγματικά παντοτινή και φωτίζει τον κόσμο γύρω μας.