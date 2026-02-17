Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης μαθητών πειραματικού λυκείου της Λευκάδας με μαθητές ΓΕΛ της Κέρκυρας, τρία άτομα από το δεύτερο σχολείο δέχτηκαν επίθεση από ανήλικους έξω από το γυμναστήριο της πόλης μετά από λεκτική αντιπαράθεση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά μαθητές με εκδορές ενώ θύμα του 17χρονου έπεσε και η συνοδός καθηγήτριά τους στην προσπάθειά της να προστατεύσει τα παιδιά.

Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία με βάση τον νόμο περί βίας σε σχολικές αθλητικές διοργανώσεις. Οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.