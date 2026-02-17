Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Φέλντκιρχ και ρεπορτάζ του Guardian, περίπου 30 γυναίκες έχουν ταυτοποιηθεί στο οπτικό υλικό, ενώ ορισμένες από αυτές εξετάζουν την άσκηση αστικής αγωγής. Η ομάδα αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία του αυστριακού πρωταθλήματος. Οι αρχές διερευνούν την προέλευση του υλικού και τον τρόπο καταγραφής του, καθώς παραμένει ασαφές αν ο κατηγορούμενος παρακολούθησε, κατείχε ή παρήγαγε το οπτικό υλικό.

Μία από τις παίκτριες, που μίλησε ανώνυμα τον Νοέμβριο, περιέγραψε την ανακάλυψη ως «Ένιωσα σαν να τραβήχτηκε το χαλί κάτω από τα πόδια μας» και πρόσθεσε ότι οι αθλήτριες πληροφορήθηκαν πρώτα μέσω των μέσων ενημέρωσης πριν κληθούν σε εσωτερική συνάντηση. Ο δημοσιογράφος που κάλυψε το θέμα ανέφερε ότι αρκετές παίκτριες προσέγγισαν την εφημερίδα για να μοιραστούν τα βιώματά τους, αλλά μετά τη δημοσίευση προέκυψαν δυσκολίες στη λήψη απαντήσεων από τον σύλλογο. Ο σύλλογος, σε επίσημη ανακοίνωση, τόνισε ότι προσκλήθηκαν οι παίκτριες σε προσωπική ενημέρωση, ότι προσφέρθηκε άμεσα υποστήριξη σε συνεργασία με επαγγελματικές οργανώσεις υποστήριξης θυμάτων και ότι τέθηκαν στη διάθεση εξωτερικοί ουδέτεροι ειδικοί και εσωτερικά πρόσωπα επαφής ώστε κάθε παίκτρια να έχει δυνατότητα να μιλήσει σε υποστηρικτικό περιβάλλον.

Η υπουργός Αθλητισμού της Αυστρίας, Μιχαέλα Σμιντ, χαρακτήρισε τις φερόμενες πράξεις «αποκρουστικές» και δήλωσε: «Αν οι γυναίκες αθλήτριες δεν είναι ασφαλείς ούτε στα δικά τους αποδυτήρια εξαιτίας ενός αξιωματούχου, τότε δεν έχουν πουθενά να σταθούν. Ελπίζω σε πλήρη διερεύνηση από τις αρχές και σε πλήρη αναδιοργάνωση από τον σύλλογο».

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι το υλικό εντοπίστηκε μετά από έρευνες των γερμανικών και ελβετικών αρχών για πιθανές υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας.

Ο Μάνουελ Βίλαμ, βοηθός του διοικητικού συμβουλίου της Άλταχ, ανέφερε ότι ο σύλλογος διεξάγει εσωτερική διαδικασία για την ανάπτυξη επιπλέον μέτρων προστασίας και πρόληψης, σε συνεργασία με την Αυστριακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και την Αυστριακή Αθλητική Ομοσπονδία, και ότι θα παρουσιαστούν ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας τον Μάρτιο.

Η Κλαούντια Κόλερ, διευθύνουσα σύμβουλος της 100% Sport, υπογράμμισε στο Der Standard την ανάγκη για διαφανή πολιτική διασφάλισης, σημειώνοντας ότι ο έλεγχος ποινικού μητρώου «δεν λύνει τα πάντα, αλλά στέλνει μήνυμα ότι δίνεται προσοχή».