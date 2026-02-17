Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου θα αντιμετωπίσει την Πέμπτη τον νικητή του ζευγαριού Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

Ο αγώνας ήταν γεμάτος ένταση και εναλλαγές στο σκορ, με το Μαρούσι να παίρνει νωρίς το προβάδισμα και τον Άρη να απαντάει με σερί επιθέσεις. Οι τυπικά γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυνατά, βρήκαν ρυθμό από την περιφέρεια και έτρεξαν ένα πρώτο σερί που τους έφερε στο 14-6 με καλάθια των Κουζόγλου και Γιαννόπουλου. Στο 7’40’’ το Μαρούσι άνοιξε τη διαφορά στο +14, 22-8, με καλάθι του Περάντες, πριν ο Μήτρου Λονγκ μειώσει στο 22-13.

Ο Άρης αντέδρασε και με σερί προσπάθειες πλησίασε στο 26-25 (13’40’’), αλλά οι Τουλιάτος και Πάπας έδωσαν λύσεις στο σκοράρισμα για το Μαρούσι, ανεβάζοντας το σκορ στο 40-32. Ο Καλαϊτζάκης μείωσε για τον Άρη στο 44-36, όμως ο Γιαννόπουλος ευστόχησε από τα 6μ75, διαμορφώνοντας το 47-38 για το ημίχρονο. Η εικόνα του πρώτου μέρους έδειχνε σαφή επιθετική οργάνωση για το Μαρούσι και ικανότητα αντίδρασης από τον Άρη.

Στο δεύτερο ημίχρονο, το Μαρούσι κράτησε το προβάδισμα με σωστές επιλογές στην επίθεση και αποτελεσματική άμυνα στα κρίσιμα σημεία. Ο Άρης προσπάθησε κυρίως με μακρινά σουτ και διεισδύσεις, όμως η ομάδα του Παπαθεοδώρου διαχειρίστηκε καλύτερα τις κατοχές, συνδυάζοντας επιθέσεις κοντά στο καλάθι με επιτυχημένα τρίποντα. Οι αλλαγές στα ρόστερ διαμόρφωσαν εναλλαγές στην επίθεση και την άμυνα, με το Μαρούσι να φτάνει τελικά στη νίκη με 87-80.

Η πρόκριση σημαίνει ότι την Πέμπτη το Μαρούσι θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ στον ημιτελικό, με την ομάδα να έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί τα κρίσιμα διαστήματα και να κρατήσει τον Άρη σε απόσταση στα τελευταία λεπτά.