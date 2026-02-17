Μια νέα συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τον αποθανόντα Τζέφρι Έπσταϊν ήρθε στο φως της δημοσιότητας, περιγράφοντας λεπτομερώς συγκλονιστικές κατηγορίες εναντίον μερικών από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρίγκιπα Άντριου.

Ο Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, 65 ετών, και η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, 66 ετών, αντιμετώπισαν δημόσια αντιδράσεις λόγω της σχέσης τους με τον Έπσταϊν, και τα τελευταία αρχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) αποκάλυψαν ότι μια αλληλογραφία περιλάμβανε φωτογραφίες των νεαρών κορών τους, της πριγκίπισσας Μπεατρίς, σήμερα 37 ετών, και της πριγκίπισσας Γιουτζίν, σήμερα 35 ετών.

Ο Άντριου έστειλε στον Έπσταϊν τις χριστουγεννιάτικες κάρτες της οικογένειάς του το 2011 και το 2012, καθεμία από τις οποίες περιλάμβανε φωτογραφίες των πριγκιπισσών, οι οποίες ήταν τότε στην αρχή της δεύτερης δεκαετίας της ζωής τους. Η κάρτα του 2011 περιλάμβανε μια φωτογραφία των αδελφών μαζί με μια φωτογραφία του Άντριου να κάνει βαρκάδα και εικόνες των βασιλικών κατοικιών τους καλυμμένων με χιόνι.

Η κάρτα της επόμενης χρονιάς περιείχε μια φωτογραφία κάθε μέλους της οικογένειας που ξεκινούσε μια ατομική περιπέτεια. Η Μπεατρίς χτύπησε σε έναν στύλο κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο Μον Μπλαν, ενώ η Γιουτζίν φωτογραφήθηκε ενώ συμμετείχε σε μια φιλανθρωπική ποδηλατοδρομία.

Η αλληλογραφία έφτασε μετά την καταδίκη του Έπσταϊν από δικαστήριο της Φλόριντα, ο οποίος κατηγορήθηκε για μια υπόθεση προσέλκυσης ανηλίκου για πορνεία και μια υπόθεση προσέλκυσης για πορνεία το 2008, όταν εξέτισε 13 μήνες φυλάκιση. Η αλληλογραφία αυτή έλαβε χώρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο Άντριου ισχυρίστηκε ότι είχε διακόψει κάθε επαφή με τον Έπσταϊν, καθώς ο πρώην πρίγκιπας δήλωσε στη διαβόητη συνέντευξή του στο BBC το 2019 ότι σταμάτησε να αλληλογραφεί με τον Έπσταϊν το 2010.

Σε άλλο σημείο της τελευταίας έκδοσης των αρχείων Έπσταϊν, ένα άλλο email, που φέρεται να είναι από τη Σάρα Φέργκιουσον, περιείχε μια χυδαία αναφορά στην μικρότερη κόρη της. Όταν ο Έπσταϊν ρώτησε για ένα πιθανό ταξίδι στη Νέα Υόρκη, η Φέργκι φέρεται να απάντησε: «Δεν είμαι σίγουρη ακόμα. Περιμένω να γυρίσει η Γιουτζίν από ένα σαββατοκύριακο γεμάτο σεξ!». Εκείνη την εποχή, η Γιουτζίν ήταν μόλις δύο ημέρες πριν από τα 20α γενέθλιά της. Περνούσε χρόνο με τον τότε φίλο της, Τζακ Μπρούκσμπανκ, για να γιορτάσει την περίσταση, σύμφωνα με την The Mirror.

Αυτή η τελευταία αποκάλυψη αποδεικτικών στοιχείων δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αναφορά στις Μπεατρίς και Γιουτζίν στη σχέση των γονιών τους με τον Έπσταϊν. Τον Οκτώβριο του 2025, η εφημερίδα The Daily Mail δημοσίευσε μια νέα έκθεση στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς ένα email του 2011 από τον Έπσταϊν προς τον δικηγόρο του, Πολ Τουίντ, στο οποίο ισχυρίζεται ότι η Φέργκιουσον έφερε τις κόρες της να τον επισκεφθούν μετά την αποφυλάκισή του το καλοκαίρι του 2009. Η Μπεατρίς και η Γιουτζίν θα ήταν τότε 20 και 19 ετών, αντίστοιχα.

Ο διασυρμένος δισεκατομμυριούχος έγραψε στο email του προς τον Τουίντ ότι η πρώην δούκισσα της Υόρκης «ήταν η πρώτη που γιόρτασε την αποφυλάκισή μου μαζί με τις δύο κόρες της». Μια πηγή ανέφερε τότε στο PEOPLE ότι οι δύο πριγκίπισσες δεν συνάντησαν ποτέ τον Έπσταϊν. Η Telegraph ανέφερε επίσης ότι μια πηγή κοντά στη Σάρα Φέργκιουσον είπε ότι η μητέρα και οι κόρες της δεν έχουν καμία ανάμνηση από μια τέτοια επίσκεψη.