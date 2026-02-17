Συγκεκριμένα, ο κ. Τασούλας αναφερόμενος στο ζήτημα της αγοράς των ιστορικών φωτογραφιών από τις εκτελέσεις αγωνιστών από τους Γερμανούς στην Καισαριανή την περίοδο της Κατοχής, δήλωσε: «Θεωρώ πολύ θετική και άξια συγχαρητηρίων την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να προχωρήσει στην εξασφάλιση των φωτογραφιών, εφόσον επιβεβαιωθεί η γνησιότητά τους. Θα πρόκειται για μια καθοριστική συμβολή στην ιστορική μνήμη».
Ειδήσεις Σήμερα
- Συνάντηση Σαμαρά-Τασούλα: Επιμένει στην κριτική για τα ελληνοτουρκικά και στην επίθεση στον Μητσοτάκη
- ΑΣΕΠ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις 510 θέσεις στα νοσοκομεία – Πότε οι αιτήσεις
- Γεωργιάδης για το θάνατο μοντέρ του Mega: Σίγουρα κάτι έχει πάει στραβά – ΕΔΕ για το περιστατικό στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας