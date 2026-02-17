Ο Φωτογράφος της Χρονιάς για τον Ανοικτό Διαγωνισμό θα ανακοινωθεί στις 16 Απριλίου σε μία λαμπρή τελετή στο Λονδίνο

Η έκθεση του 2026 θα διεξαχθεί στο Somerset House, στο Λονδίνο στις 17 Απριλίου έως 4 Μαΐου 2026

Λονδίνο, 17 Φεβρουαρίου 2026 – Τα Sony World Photography Awards ανακοινώνουν σήμερα τους 10 νικητές των κατηγοριών και τους φιναλίστ του Ανοικτού Διαγωνισμού 2026. Ο Ανοικτός Διαγωνισμός που διανύει πλέον το 19ο έτος του, αναγνωρίζει τις καλύτερες μεμονωμένες φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά το τελευταίο έτος, τιμώντας τη δύναμη μιας μεμονωμένης λήψης να κεντρίζει την περιέργεια, να πυροδοτεί τη φαντασία και να αποκαλύπτει μια ευρύτερη αφήγηση. Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες τους από το 2025, και οι νικητές και οι υποψήφιοι προκύπτουν από ένα ευρύ φάσμα φωτογραφιών, από εντυπωσιακά τοπία έως στοχαστικά πορτρέτα, καθώς και συναρπαστικές και χιουμοριστικές σκηνές από τη φύση.

Στους φετινούς διαγωνισμούς υποβλήθηκαν πάνω από 430.000 φωτογραφίες από περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές.

Ο Φωτογράφος της Χρονιάς για τον Ανοικτό Διαγωνισμό θα ανακοινωθεί στην τελετή απονομής των βραβείων στο Λονδίνο στις 16 Απριλίου και θα λάβει χρηματικό έπαθλο ύψους 5.000 δολαρίων (USD) καθώς και μια σειρά από εξοπλισμό ψηφιακής απεικόνισης της Sony. Μια σειρά από επιλεγμένες φωτογραφίες που νίκησαν ή ήταν φιναλίστ θα εκτεθεί στο πλαίσιο της έκθεσης Sony World Photography Awards στο Somerset House από τις 17 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου 2026 και στη συνέχεια θα ταξιδέψει σε άλλες τοποθεσίες.

Οι νικητές του Ανοικτού Διαγωνισμού φέτος είναι:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Markus Naarttijärvi (Σουηδία) για τη φωτογραφία του χαρτοποιείου στην Obbola της Σουηδίας, που περιβάλλεται από στρώματα σκιών, τσιμέντου και σύννεφων, σε μια σκοτεινή νύχτα του Νοεμβρίου.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Siavosh Ejlali (Ιράν, Ισλαμική Δημοκρατία του) για το Lost Hope, ένα προσεκτικά στημένο πορτρέτο, που χρησιμοποιεί σκηνικά και στοιχεία με συμβολισμό σε μια συγκινητική ωδή στις ιρανές γυναίκες.

ΤΟΠΙΟ

J Fritz Rumpf (Ηνωμένες Πολιτείες) για το Shapes and Patterns of the Desert, μια μελέτη της γεωμετρικής σύνθεσης και των πλούσιων, ζεστών χρωμάτων των αμμόλοφων Sossusvlei στη Ναμίμπια.

LIFESTYLE

Vanta Coda III (Ηνωμένες Πολιτείες) για το πορτρέτο Charlotte and Dolly, που απεικονίζει μια νεαρή γυναίκα και την αγελάδα της, να ξεκουράζονται μαζί σε έναν αχυρώνα για να δροσιστούν από τη ζέστη του καλοκαιριού στη Δυτική Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών.

ΚΙΝΗΣΗ

Franklin Littlefield (Ηνωμένες Πολιτείες) για τη φωτογραφία του με blur εφέ κίνησης σε μια πανκ συναυλία στο Providence, Rhode Island, Ηνωμένες Πολιτείες, καταγράφοντας τη δυναμική της στιγμής.

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑ ΖΩΗ

Klaus Hellmich (Γερμανία) για μια φωτογραφία μιας μπλε αρκτικής αλεπούς στη χερσόνησο Varager της Νορβηγίας. Η αλεπού έχει παγιδευτεί σε μια χιονοθύελλα και στέκεται μόνη της, αψηφώντας τον άνεμο και το χιόνι.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Robby Ogilvie (Ηνωμένο Βασίλειο) για το Colour Divides, που απεικονίζει την αντιπαράθεση ενός μπλε αυτοκινήτου με τα φωτεινά πράσινα και ροζ κτίρια της γειτονιάς Bo-Kaap στο Cape Town της Νότιας Αφρικής.

ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ

Elle Leontiev (Αυστραλία) για το The Barefoot Volcanologist, ένα εντυπωσιακό πορτρέτο του Phillip, ενός διεθνώς αναγνωρισμένου, αυτοδίδακτου επιστήμονα ηφαιστειολόγου, που στέκεται πάνω σε ένα ηφαιστειακό βράχο στο νησί Tanna, στο Vanuatu.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΡΟΜΟΥ

Giulia Pissagroia (Ιταλία) για το Between the Lines, μια γνήσια, κωμική ασπρόμαυρη φωτογραφία μιας οικογένειας στο Ørnevegen (Eagle Road) της Νορβηγίας, που δείχνει τις χιουμοριστικές εκφράσεις των προσώπων τους καθώς θαυμάζουν τη θέα.

ΤΑΞΙΔΙ

Megumi Murakami (Ιαπωνία) για μια φωτεινή φωτογραφία που αποτυπώνει το ζωντανό φεστιβάλ Abare, όπου άνδρες πηδούν στο ποτάμι ενώ φλόγες αναφλέγονται, μια παραδοσιακή γιορτή που διαρκεί πάνω από τρεις αιώνες στην περιοχή Noto της Ιαπωνίας.

Ο φετινός Ανοικτός Διαγωνισμός κρίθηκε από τη Ruby Rees-Sheridan, Assistant Curator, Photography, National Portrait Gallery, UK.

Οι μεγάλοι νικητές του Διαγωνισμού Student, του Διαγωνισμού Νέων, του Διαγωνισμού Επαγγελματιών, και του Ανοικτού Διαγωνισμού των Sony World Photography Awards 2026 θα ανακοινωθούν στις 16 Απριλίου 2026.