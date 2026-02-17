Το περιστατικό, το οποίο προκάλεσε διεθνή κατακραυγή, συνέβη στις 6 Μαρτίου 2025, όταν μια ομάδα πέντε ατόμων, μεταξύ των οποίων ένας Αμερικανός τουρίστας και μια Ισραηλινή τουρίστρια, δέχτηκε επίθεση από τους τρεις άνδρες κοντά στη λίμνη Σαναμπούρ στο Χάμπι της νότιας Ινδίας. Οι άνδρες βίασαν τη 27χρονη Ισραηλινή τουρίστρια και την 29χρονη Ινδή οικοδέσποινα και έριξαν άλλους τρεις άνδρες τουρίστες σε ένα κανάλι. Ο ένας από αυτούς βρέθηκε νεκρός την επόμενη μέρα.

Το περιφερειακό δικαστήριο του Κόπαλ χαρακτήρισε τη Δευτέρα την υπόθεση «εξαιρετικά σπάνια» λόγω της βιαιότητάς της. Κατά την έκδοση της απόφασης της θανατικής ποινής, το δικαστήριο τόνισε ότι εγκλήματα τέτοιας βιαιότητας, που διαπράττονται τόσο κατά εγχώριων όσο και κατά διεθνών τουριστών, αξίζουν την αυστηρότερη τιμωρία, προκειμένου να διατηρηθεί το κράτος δικαίου και να διαφυλαχθεί η δημόσια ασφάλεια. Ο δικαστής είπε ότι τα θύματα έγιναν στόχος ενώ απολάμβαναν ένα ήσυχο βράδυ σε μια τουριστική περιοχή υψηλού προφίλ.

Η θανατική ποινή πρέπει να επικυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο του Καρνατάκα και υπόκειται σε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο.