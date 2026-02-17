Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων, το βαν φέρει σπασμένο τζάμι στο πίσω μέρος και η πινακίδα του έχει αφαιρεθεί, τοποθετημένη στο ταμπλό, ώστε να μην μπορεί να αναγνωριστεί από περαστικούς.

Μία μητέρα που ήρθε αντιμέτωπη με τους δράστες περιέγραψε στον ΕΡΤnews τον τρόμο που ένιωσε: «Το είδα πολύ κοντά στο σπίτι μου, καθώς περνούσα με το αυτοκίνητο. Μου τράβηξε την προσοχή ότι δεν είχε πινακίδα – την είχαν βάλει μπροστά στο παρμπρίζ και δεν φαινόταν ο αριθμός. Σάστισα λίγο, τους κοίταξα και ήταν τρία άτομα μέσα, πιθανότατα Ρομά. Μου απεύθυναν περίεργο βλέμμα και απομακρύνθηκα. Όταν ενημέρωσα τις αρχές, μου είπαν ότι ήδη γνώριζαν για το συγκεκριμένο βαν».

Κατοίκοι αναφέρουν ότι έχουν παρατηρήσει το λευκό βαν σε διάφορα σημεία της Αρτέμιδος, όπως στις συμβολές των οδών Εθνικής Αντιστάσεως με Παπανδρέου, Δημοκρατίας με Χρυσοβαλάντου, καθώς και Αγίας Ειρήνης με Χρυσοβαλάντου.

Ήδη έχουν κατατεθεί επίσημες αναφορές στην Ελληνική Αστυνομία, όχι μόνο για την Αρτέμιδα, αλλά και για τη Ραφήνα και την ευρύτερη περιοχή. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις της περιοχής.