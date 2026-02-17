Στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα, ο προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο ποδοσφαιριστής Κοστίνια μίλησαν για τις προκλήσεις και τις προσδοκίες της ελληνικής ομάδας.

Η Λεβερκούζεν βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, με έξι συνεχόμενα αήττητα ματς, ενώ η τελευταία της ήττα είχε σημειωθεί στο Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός καλείται να δείξει συνέπεια, ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγαλύτερο μπάτζετ και δυναμική στη Bundesliga.

Ο Μεντιλίμπαρ τόνισε: «Το κλειδί της επιτυχίας είναι οι παίκτες. Εκείνοι βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και μπορούν να κερδίσουν, όπως το έκαναν και την προηγούμενη φορά». Πρόσθεσε ότι κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, ακόμα και όταν αντιμετωπίζονται οι ίδιες ομάδες με τους ίδιους ποδοσφαιριστές, και τόνισε την ανάγκη για συγκέντρωση και ένταση: «Χρειάζεται να υπάρχει και λίγη τύχη, να είμαστε εμείς εύστοχοι στις ευκαιρίες και ο αντίπαλος να μην είναι».

Σχετικά με την προετοιμασία και τις πληροφορίες για τον αντίπαλο, ο Ισπανός τεχνικός σημείωσε ότι «ό,τι γνωρίζουμε εμείς για αυτούς, τα ίδια ξέρουν και εκείνοι για εμάς». Όσον αφορά την εσωτερική συνάντηση της ομάδας στο Ρέντη, σχολίασε πως πρόκειται για προσωπική συζήτηση, αλλά παραδέχτηκε ότι τέτοιες λεπτομέρειες συχνά γίνονται γνωστές δημοσίως. Για την κατάσταση του Πιρόλα και το πλάνο αγώνα είπε ότι όλοι οι παίκτες είναι διαθέσιμοι, εκτός απροόπτου, και ότι το τελικό πλάνο θα ανακοινωθεί την ημέρα του ματς. Τόνισε επίσης την πρόοδο της ομάδας στη διοργάνωση, σημειώνοντας πως «βρεθήκαμε στη 18η θέση σε 36 ομάδες», αντιμετωπίζοντας αντιπάλους με πολύ μεγαλύτερα μπάτζετ.

Ο Ολυμπιακός δεν σκόραρε στα δύο τελευταία παιχνίδια, γι’ αυτό ο Μεντιλίμπαρ υπογράμμισε τη σημασία της ευστοχίας: «Η ευστοχία σου δίνει ηρεμία και ασφάλεια στο παιχνίδι σου. Θέλουμε να είμαστε εύστοχοι».

Από την πλευρά του, ο Κοστίνια ανέφερε ότι κάθε παιχνίδι αποτελεί ευκαιρία για καλή εμφάνιση και θετικό αποτέλεσμα. Τόνισε ότι η στήριξη των φιλάθλων αποτελεί σημαντικό κίνητρο, ενώ η ομάδα στοχεύει πρώτα σε μια καλή εμφάνιση και στη συνέχεια στο θετικό αποτέλεσμα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού ανακοινώθηκε πλήρης, με το τελικό πλάνο να γίνεται γνωστό την ημέρα του αγώνα, καθώς η ομάδα προετοιμάζεται για ένα παιχνίδι διαφορετικό από το προηγούμενο, με στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών και την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.