Το MEGA παρουσίασε φωτογραφία ντοκουμέντο με τον Χρήστο Μαυρίκη, δευτερόλεπτα πριν πυροβολήσει στον αέρα και σπείρει τον πανικό, έξω από το συγκρότημα κατοικιών όπου διαμένει, στα Σπάτα.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Δευτέρας (17/2). Οι φωνές του αναστατώνουν την γειτονιά. Διαπληκτίζεται με έναν άνδρα και την οικογένειά του, στους οποίους νοικιάζει ένα διαμέρισμα. Ξαφνικά ο ένοπλος σηκώνει ψηλά το χέρι και πυροβολεί στον αέρα δύο φορές. Στο σημείο επικρατεί πανικός. «Μου λέει θέλω ενοίκιο 600 ευρώ, οκ εγώ δεν του λέω δεν έχω πρόβλημα δώστε μου συμβόλαιο. Πήγε πάνω πήρε όπλο, μπαμ μπαμ κάνει μπροστά στο παιδί», είπε το θύμα.





«Είχε πρόβλημα με το ενοίκιο, μας απείλησε «Αν δεν φύγετε τώρα θα σκοτώσω και τους τέσσερις» και ξαφνικά κατέβηκε κάτω με ένα όπλο στο χέρι του, πυροβόλησε στον αέρα δύο φορές μπροστά μας. Εμείς τρομάξαμε μπήκαμε σπίτι και ειδοποιήσαμε την αστυνομία».

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής όπου προσπαθεί να πείσει τον Χρήστο Μαυρίκη που έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι του, να παραδοθεί. Για 5 ώρες διαπραγματευτής της Ελληνικής Αστυνομίας προσπαθούσε να πείσει τον Χρήστος Μαυρίκη να παραδοθεί. Γύρω από το σπίτι του στα Σπάτα είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Τα μεσάνυχτα, όταν έγινε έφοδος στο σπίτι του, διαπιστώθηκε ότι είχε διαφύγει αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη. Σε έρευνα στο σπίτι εντοπίστηκαν πέντε όπλα κρότου, δύο αεροβόλα και μία ναυτική φωτοβολίδα.





Αναβλήθηκε για την Τετάρτη η δίκη Μαυρίκη – Παραμένει κρατούμενος

Ενώπιον της Δικαιοσύνης θα οδηγηθεί την Τετάρτη (18/2) ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος έλαβε αναβολή στην υπόθεση του και θα δικαστεί από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος μετά από σχετική απόφαση του δικαστηρίου. Ο κατηγορούμενος ζήτησε την αναβολή της εκδίκασης, προκειμένου να προσκομίσει έγγραφα τα οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αποδεικνύουν ότι κατείχε νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε. Παράλληλα, αιτήθηκε την αποφυλάκισή του ώστε να μπορέσει να συγκεντρώσει το απαραίτητο αποδεικτικό υλικό.

Τι υποστήριξε ο Μαυρίκης

Ο Μαυρίκης υποστήριξε ότι δεν έχει παραβιάσει τον περιοριστικό όρο της ηλεκτρονικής επιτήρησης, ο οποίος του επιβλήθηκε τον Μάιο του 2025 στο πλαίσιο της κατηγορίας για δωροδοκία δικαστή, και τόνισε ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερος για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Το δικαστήριο αποφάσισε τελικά την αναβολή της δίκης για τις 18 Φεβρουαρίου 2026, διατάσσοντας την παραμονή του κατηγορουμένου σε κράτηση μέχρι τότε.

Ποινική δίωξη για έξι πλημμελήματα σε βάρος του

Ποινική δίωξη για έξι πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος του Χρήστου Μαυρίκη,μετά από επεισόδιο πυροβολισμών στον αέρα έξω από το σπίτι του στα Σπάτα.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απείθεια, απειλή, παράνομη κατοχή όπλου κρότου-λάμψης, άσκοπους πυροβολισμούς, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Ο 72χρονος, ο οποίος βρισκόταν ήδη σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι για υπόθεση δωροδοκίας δικαστή, οδηγείται στο Αυτόφωρο Μονομελές για να δικαστεί.

Ποιος είναι ο Χρήστος Μαυρίκης

Το όνομα του Χρήστου Μαυρίκη έγινε γνωστό το 1989, στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω των ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ. Ως υπάλληλος του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, είχε ομολογήσει ότι είχε παγιδεύσει το σταθερό τηλέφωνο του τότε πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, κατ’ εντολήν του στρατηγού Νίκου Γρυλλάκη. Οι παρακολουθήσεις πραγματοποιούνταν με τοποθέτηση «κοριών» σε υπαίθριους κατανεμητές τηλεφωνίας.

Το 1998 το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών τον έκρινε ένοχο για απόπειρα εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος, παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και παράνομη βία. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και οδηγήθηκε στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Είχε επίσης καταδικαστεί το 1997 σε φυλάκιση 12 μηνών για απόπειρα δωροδοκίας της τότε ανακρίτριας και νυν προέδρου του Αρείου Πάγου, Ιωάννας Κλάπα, σε υπόθεση που αφορούσε λαθρεμπορία πετρελαίου.

Γιατί βρισκόταν ο 71χρονος σε κατ’ οίκον περιορισμό

Τον Μάιο του 2025 ο Χρήστος Μαυρίκης συνελήφθη ξανά στα Σπάτα, έπειτα από ποινική δίωξη για το κακούργημα της δωροδοκίας αρεοπαγίτη δικαστή.

Είχε προηγηθεί καταγγελία ότι απέστειλε επιστολή σε δικαστικό λειτουργό ζητώντας παρέμβαση σε επαγγελματική του υπόθεση έναντι οικονομικού ανταλλάγματος. Μετά την κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση του είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος του κατ’ οίκον περιορισμού, αίτημα που είχε υποβάλει ο ίδιος και έγινε δεκτό. Ο 71χρονος είχε αρνηθεί ότι επιχείρησε να δωροδοκήσει δικαστή, κάνοντας λόγο για παρεξήγηση