«Δεν μπορείς να είσαι αληθινός στην τηλεόραση. Υπάρχουν οχτακόσια χιλιάδες φίλτρα και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Δεν πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Δεν είναι κανονική ζωή, οφείλεις να έχεις κανόνες», είπε μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η Νέγκα αναφέρθηκε επίσης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εργασιακού περιβάλλοντος των μέσων ενημέρωσης και στο πώς αυτά διαμορφώνουν σχέσεις και συμπεριφορές. «Έχω βιώσει δύσκολες στιγμές στον χώρο. Ήταν πολύ δύσκολες συνθήκες και στα περιοδικά και στις εφημερίδες και σ’ αυτά. Όλα είναι προσωπικά, είναι πολύ μεγάλες οι φιλοδοξίες, είναι και αστείες οι φιλοδοξίες μερικές φορές. Οι άνθρωποι στα ΜΜΕ, πολλές φορές έχουν τον εγωισμό λες και κάνουμε καλλιτεχνική δουλειά και είμαστε ηθοποιοί ας πούμε. Δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους και να γυρίσουν στο σπιτάκι τους να φάνε το φαγητό τους. Είναι κάτι το οποίο τους αφορά πάρα πολύ», είπε, περιγράφοντας έναν χώρο με έντονες φιλοδοξίες, ανταγωνισμό και προσωπικά πάθη.





Στην ίδια συζήτηση αποκάλυψε περιστατικό με δύσκολο συνεντευξιαζόμενο, το οποίο, όπως είπε, της προκάλεσε αμηχανία και δυσφορία στο στούντιο. «Έχει τύχει να έχω δύσκολο συνεντευξιαζόμενο, ό,τι έλεγα το γείωνε. Αισθάνθηκα άσχημα. Ομολογώ ότι ήταν μια άσχημη, άβολη στιγμή για μένα, για τις κάμερες, για το κοντρόλ, για τον ίδιο τον καλεσμένο. Είναι από αυτές τις στιγμές που πέφτει μια παγωμάρα», τόνισε.