Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπουν τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ

Θα υπάρξει μια επιβράδυνση στην εξέλιξη των οικονομικών σας προσδοκιών, χωρίς όμως αυτό να αποτελέσει, μακροχρόνια, ανασταλτικό παράγοντα. Ενα οικογενειακό ζήτημα, στο προσκήνιο, σας αναστατώνει.

ΤΑΥΡΟΣ

Μια σχέση θα τελειώσει, αυτό τον μήνα, ίσως και οριστικά. Οσες όμως κρατήσουν γερά, οι συνθήκες θα ευνοήσουν στο να γίνουν πιο ουσιαστικές και να επικεντρωθούν στην ουσία και όχι στο «φαίνεσθαι».

ΔΙΔΥΜΟΙ

Παίρνετε την απόφαση ότι θα πρέπει να βάλετε τον εαυτό σας στη διαδικασία να είναι πιο παραγωγικός επαγγελματικά, ώστε το χρήμα να ρέει με μεγαλύτερη αφθονία.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Είναι σημαντικό, σήμερα, να αντιμετωπίσετε ψύχραιμα και αποφασιστικά κάθε γεγονός ή περιπέτεια που προκαλεί τα νεύρα σας, είτε αυτό έχει να κάνει με τα επαγγελματικά είτε με τα προσωπικά σας.

ΛΕΩΝ

Κλείνουν οι εκκρεμότητες σε οικονομικό και επαγγελματικό επίπεδο. Τα γραφειοκρατικά σας θέματα λύνονται. Τα αισθηματικά σας, όμως, θα περάσουν από ψιλό κόσκινο καθώς έχετε εκκρεμότητες από παλιά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Αυτό που πρέπει διακαώς να αποφύγετε είναι τα κουτσομπολιά και την εμπλοκή σας σε σχόλια επί σχολίων, στον χώρο της δουλειάς, που το μόνο που θα καταφέρει είναι να σας αποπροσανατολίσει από τους στόχους σας.

ΖΥΓΟΣ

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα εργασιακά σας συμφέροντα, θα πρέπει να βρείτε έξυπνους τρόπους να υπερασπιστείτε και να διεκδικήσετε στρατηγικά τα δικαιώματά σας.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Να αποφύγετε επισταμένως να διατηρείτε μία και μόνη συγκεκριμένη επαγγελματική συμπεριφορά απέναντι σε όλους. Ελιχθείτε και θα δείτε ότι τα αποτελέσματα θα δικαιώσουν τις προσπάθειές σας.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Οσοι είστε ακόμα αδέσμευτοι θα έχετε αρκετές ευκαιρίες να γνωρίσετε τους κατάλληλους ανθρώπους. Την προσοχή σας, όμως, θα αποσπάσουν οι πρώην, ειδικά αυτοί με τους οποίους εκκρεμούν νομικά ή γραφειοκρατικά θέματα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Θα έχετε σταθερά έσοδα και οι επενδύσεις οικονομικού τύπου θα έχουν άριστη εξέλιξη. Σε προσωπικό επίπεδο θα αναρωτηθείτε σοβαρά αν αξίζει να είστε μέσα στις σχέσεις και θα προσανατολιστείτε εκεί που νιώθετε περισσότερο ασφαλείς.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Εκτός από κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, με «βεβαρημένο» παρελθόν, όλοι θα μπορέσετε να αντεπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας χωρίς ιδιαίτερες οικονομικές θυσίες.

ΙΧΘΥΕΣ

Η μέρα προτείνεται για νέα ξεκινήματα, τόσο στον εργασιακό χώρο όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Διψάτε για γνώση και αυτό αναγνωρίζεται από τον περίγυρό σας.