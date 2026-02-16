Πώς θα είναι η μέρα σου; Τι προβλέπουν τα ζώδια

ΚΡΙΟΣ

Θα έχετε αρκετές ευκαιρίες να κάνετε ανακατατάξεις, τόσο στα οικονομικά όσο και στις επαγγελματικές σας επιδιώξεις. Η ψυχολογία σας, όμως, σκαμπανεβάζει, δημιουργώντας εμπόδια και καθυστερήσεις. Δείξτε ψυχραιμία.

ΤΑΥΡΟΣ

Αρκετή η κούραση από πιεστικές καταστάσεις που πρέπει να διευθετηθούν και ο χρόνος σας είναι λιγοστός. Σήμερα θα αποδείξετε αν, τελικά, μπορείτε να εργάζεστε κάτω από πίεση.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Να προσέχετε πάντα το πώς διαχειρίζεστε τα έσοδά σας, αν είναι εφικτό περιορίστε στο ελάχιστο τα έξοδά σας και προσοχή σε θέματα ακίνητης περιουσίας.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Θα χρειαστεί να συμβιβαστείτε με κάποιες μη συμφέρουσες λύσεις, στον επαγγελματικό τομέα, αλλά που, ωστόσο, μακροπρόθεσμα θα αποδειχθούν σωτήριες για τις υποθέσεις και τις επιδιώξεις σας.

ΛΕΩΝ

Εξοδα που δεν είχατε προϋπολογίσει εμφανίζονται και σας φέρνουν εκνευρισμό. Με έναν καλό επανασχεδιασμό, όμως, θα καταφέρετε να μην έχετε σοβαρές οικονομικές απώλειες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Θα χαρείτε από το γεγονός ότι αποδίδετε παραπάνω από το κανονικό στον εργασιακό σας τομέα και, όπως είναι φυσικό, αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στα εισοδήματά σας.

ΖΥΓΟΣ

Θα χρειαστεί να κάνετε κάποιες μικρές ή μεγαλύτερες οικονομικές θυσίες, προκειμένου να δημιουργήσετε το υπόβαθρο ενός θετικού και σοβαρού νέου ξεκινήματος.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Δεν είναι κακό κάποιες φορές να κάνετε κάποιες στρατηγικές υποχωρήσεις, προκειμένου να έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε στις επιδιώξεις σας. Οι πλανήτες ευνοούν σήμερα τους τολμηρούς.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η κατάσταση για τα αισθηματικά σας είναι λίγο ρευστή, και σήμερα προστίθεται και ένας καινούργιος «πονοκέφαλος», αφού ο σύντροφός σας φαίνεται ότι ετοιμάζεται για αποφάσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Θα υπάρξουν κάποιες κόντρες και εντάσεις με επαγγελματικούς κυρίως, συνεργάτες, που θα σας εμποδίσουν από να είστε αποτελεσματικοί στη δουλειά. Παρ’ όλα αυτά, οι εντάσεις δεν κρατούν πολύ και εσείς πρόκειται να επωφεληθείτε από τις συνθήκες.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Διλήμματα και διχασμοί κυριαρχούν στην ημέρα, αφού πολλοί είναι οι πλανήτες που σας φέρνουν τα πάνω κάτω. Μη βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις που αργότερα θα μετανιώσετε.

ΙΧΘΥΕΣ

Αποφύγετε επενδύσεις που ακούγονται δελεαστικές και προσπαθήστε να είστε πιο ευέλικτοι στις διαπραγματεύσεις σας. Η κούραση και το άγχος σταδιακά θα υποχωρούν.