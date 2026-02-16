Σε περίπου 300 έγγραφα εμφανίζεται το όνομα του supermodel, ενώ ανταλλαγές ηλεκτρονικών μηνυμάτων δείχνουν ότι η 55χρονη Κάμπελ ζήτησε να πετάξει με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπσταϊν και ανέφερε ότι θα συναντούσε τον χρηματιστή στην έπαυλή του στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τα έγγραφα, εκείνος προσκαλούνταν εκ μέρους της σε πολυτελείς εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο, με τα σχέδια αυτά να συντονίζονται κυρίως μέσω της επί σειρά ετών βοηθού του Έπστιν, Λέσλι Γκροφ. Οι αλληλεπιδράσεις τους αποτελούν ένα ακόμη παράδειγμα του πώς ο Έπσταϊν, αξιοποιούσε και επηρέαζε ένα τεράστιο, ισχυρό κοινωνικό δίκτυο καθώς παρέσυρε κορίτσια και νεαρές γυναίκες στη ζωή του.

Σε καταθέσεις που περιέχονται στα έγγραφα, ανώνυμα άτομα που περιγράφονται ως θύματα ανέφεραν στους ομοσπονδιακούς ανακριτές ότι ο Έπσταϊν τα σύστηνε στην Κάμπελ σε κοσμικές εμφανίσεις και ότι την είχαν δει τόσο στην έπαυλή του στη Νέα Υόρκη όσο και στο ιδιωτικό του νησί. Τα έγγραφα επισημαίνουν επίσης ότι η Βρετανίδα σταρ παρέμεινε στο πλαίσιο επιρροής του Έπσταϊν μετά την καταδίκη του το 2008 στη Φλόριντα για αποπλάνηση ανήλικης με σκοπό την πορνεία, στοιχείο που αναζωπυρώνει τα ερωτήματα για το εύρος των σχέσεών του. Ο Έπσταϊν, που βρέθηκε νεκρός σε κελί φυλακής στο Μανχάταν το 2019, έχει αφήσει πίσω ένα δίκτυο επαφών και σχέσεων που τα έγγραφα επιχειρούν να χαρτογραφήσουν.

Η Κάμπελ δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε παρανομία. Ο δικηγόρος της, Μάρτιν Σίνγκερ, σε γραπτή δήλωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόνισε ότι «η πελάτισσά μου δεν γνώριζε τίποτα για την αποκρουστική εγκληματική δράση του Έπσταϊν έως τη σύλληψή του το 2019» και ότι δεν είχε επαφή μαζί του μετά τη σύλληψη. Ο Σίνγκερ έγραψε πως αν η πελάτισσά του είχε συναντήσει ποτέ οποιαδήποτε νεαρή γυναίκα που πίστευε ότι έπεφτε θύμα του Έπσταϊν, θα είχε λάβει προσωπικά άμεση δράση για να τη βοηθήσει, προσθέτοντας ότι η Ναόμι Κάμπελ ζούσε στη Μόσχα από το 2008 έως το 2013 και «δεν είχε ιδέα ότι ο Έπσταϊν ήταν δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων».

Τα αρχεία του FBI που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν περιέχουν επιβεβαιωτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς που σχετίζονται με την ίδια. Επισημαίνεται ότι τα έγγραφα περιλαμβάνουν ανταλλαγές μηνυμάτων, λίστες προσκεκλημένων και αρχεία ταξιδιών, που αναδεικνύουν τη δικτύωση και τις κοινές εμφανίσεις σε διεθνείς κοσμικές εκδηλώσεις, χωρίς ωστόσο να στοιχειοθετούν σε κάθε περίπτωση ποινική ευθύνη.

Η σχέση της Ναόμι Κάμπελ με τον Έπσταϊν είχε γίνει προηγουμένως γνωστή μέσω νομικών διαδικασιών που αφορούσαν τον ίδιο, τη μακροχρόνια σύντροφό του Γκισλέιν Μάξγουελ – η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης σε ομοσπονδιακή φυλακή για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας – και άλλους.

Μια έρευνα των New York Times διαπίστωσε ότι το όνομα της Ναόμι Κάμπελ εμφανίζεται σε σχεδόν 300 έγγραφα που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης, καθιστώντας την μια εξέχουσα γυναικεία διασημότητα σε έγγραφα που περιλαμβάνουν επίσης ισχυρούς άνδρες, όπως ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ Εχούντ Μπαράκ και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Ένα έγγραφο με τίτλο «Λίστα ανθρώπων που χρειάζονται τη διεύθυνση του JE!» περιλαμβάνει τη Ναόμι Κάμπελ και δεκάδες άλλους κάτω από οδηγίες για το πώς να στέλνουν γράμματα και βιβλία στη φυλακή της Φλόριντα, όπου ο Έπσταϊν άρχισε να εκτίει την ποινή του το καλοκαίρι του 2008. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η Ναόμι Κάμπελ «δεν έχει ιδέα ποιος δημιούργησε αυτή τη λίστα ή γιατί το όνομά της εμφανίζεται εκεί».

Κατά τη στρατολόγηση νεαρών γυναικών, ο Έπσταϊν φαινόταν να χρησιμοποιεί τη γνωριμία του με τη Ναόμι Κάμπελ για να τις πείσει ότι μια καριέρα στο μόντελινγκ ήταν εφικτή. Το 2020, ένα θύμα που γνώρισε τον Έπσταϊν όταν ήταν 15 ετών, είπε ότι εκείνος της είχε υποσχεθεί δουλειές στη Victoria’s Secret και της είπε ότι γνώριζε τη Ναόμι Κάμπελ και τον Λες Γουέξνερ. Το ίδιο θύμα δήλωσε ότι της συστήθηκε η Ναόμι Κάμπελ στο ιδιωτικό γραφείο του Έπσταϊν. Ο δικηγόρος της Κάμπελ απάντησε ότι αν ο Έπσταϊν χρησιμοποιούσε το όνομά της για να εντυπωσιάσει οποιονδήποτε, το έκανε εν αγνοία της. Άλλο θύμα ισχυρίστηκε ότι είδε την Κάμπελ στην έπαυλη της Νέας Υόρκης κατά τη διάρκεια δείπνου, ενώ ένα τρίτο θύμα ισχυρίστηκε ότι την είδε στο νησί του Έπσταϊν. Η Βιρτζίνια Τζιούφρε είχε επίσης αναφέρει το 2016 ότι ο Έπσταϊν της είχε συστήσει τη Ναόμι Κάμπελ.