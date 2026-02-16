Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Δευτέρας έγινε γνωστό ότι κλείνει προσωρινά το εργοστάσιο Vitafree που ανήκει στον ιδιοκτήτη της Βιολάντα και στον προαύλιο το οποίο διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησαν εργασίες, σε σημείο που υπήρχαν σωληνώσεις, το απόγευμα της Κυριακής. Στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρεται: «Από αύριο 16/02/2026, το εργοστάσιό μας δεν θα λειτουργήσει προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».





Η απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

«Διακόπτουμε προσωρινά τη λειτουργία της βιομηχανίας της εταιρίας “VITAFREE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε”, που βρίσκεται 12ο χλμ Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισας στην Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών του Δήμου Φαρκαδόνας της Π.Ε Τρικάλων, και συγκεκριμένα του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας (γραμμές παραγωγής και εγκαταστάσεις υγραερίου) σύμφωνα με το άρθρο 29 0παρ.1 και 2 του Ν.3982/2011, επειδή κρίνουμε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας.

Ο εκμεταλλευτής της επιχείρησης, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση θα πρέπει να παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας για την παραλαβή της παρούσας και να υπογράψει το πρακτικό παραλαβής.

Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Βιολάντα: Οι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη

Έκτακτο έλεγχο σε όλα τα εργοστάσια της μπισκοτοβιομηχανίας πραγματοποιεί επιτροπή της Πυροσβεστικής, ενώ έκλεισε προσωρινά το δεύτερο εργοστάσιο την ώρα που ο κατηγορούμενος πλέον για κακούργημα ιδιοκτήτης, παραμένει στα κρατητήρια και ετοιμάζει την υπερασπιστική του γραμμή για αύριο Τρίτη (17/1)

Οι λόγοι που οδήγησαν στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα

Σύμφωνα με την εκπομπή του Star, Αλήθειες με τη Ζήνα, έξι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου με συνέπεια τη σύλληψη του ιδιοκτήτη της Βιολάντα:

15 καταθέσεις υπαλλήλων ότι είχαν προειδοποιήσει για διαρροή

δεν εγκρίθηκε κονδύλι για επισκευή σωληνώσεων

κατασκευαστικά λάθη στις σωληνώσεις

προβλήματα στο δίκτυο δεξαμενών

απόκρυψη ελέγχου για διαρροή προπανίου

ενδείξεις εικονικών αυτοψιών της πολεοδομίας

«Εμένα αυτόν τον ξυλότυπο (ξύλινο καλούπι) μου έδωσε ο μηχανικός για το υπόγειο. Δεν γνωρίζω αν υπήρχε κάτι το παράνομο. Αυτό το σχέδιο μου έδωσαν, αυτό εκτέλεσα. Παρουσία του μηχανικού έγιναν όλες οι εργασίες». Τα παραπάνω λόγια φέρεται να ανέφερε στα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ο εργολάβος, ο οποίος κατασκεύασε το αυθαίρετο υπόγειο του εργοστασίου της «Βιολάντα», όπου σημειώθηκε η έκρηξη με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες. Ο κατασκευαστής από τα Τρίκαλα επιμένει ότι δεν γνώριζε για παρατυπίες στα σχέδια της εγκατάστασης, αναφέροντας ότι απλώς ακολουθούσε τις οδηγίες του μηχανικού για τα καλούπια.

«Αυτό ήταν το λάθος μου, απλά υπέγραψα», φέρεται να υποστηρίζει από την πλευρά το ο μηχανικός, σημειώνοντας στα στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας ότι ο εργολάβος έχτισε μόνος του το υπόγειο, χωρίς εκείνος να εποπτεύει. Ουσιαστικά ο εργολάβος υποστηρίζει ότι του έδωσε πλαστό σχέδιο ο μηχανικός, ενώ εκείνος μεταφέρει την ευθύνη στον εργολάβο ισχυριζόμενος ότι έχτισε το υπόγειο παράνομα.

Πρόκειται για δύο από τις κρίσιμες καταθέσεις που έλαβε τις προηγούμενες ημέρες η ΔΑΕΕ, ερευνώντας την υπαιτιότητα και άλλων προσώπων όσον αφορά τις αμέλειες που οδήγησαν στη μοιραία έκρηξη. Η αρμόδια υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος ολοκλήρωσε το έργο της στο σημείο της τραγωδίας και ενημέρωσε όλες τις αρμόδιες Αρχές για τις παραλείψεις που διαπιστώθηκαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αυθαίρετο υπόγειο, για το οποίο εξετάστηκε ο εργολάβος, δεν υπήρχε στα σχέδια του εργοστασίου από το 2008-09, όταν και περατώθηκε η εγκατάσταση, αλλά ούτε και στα σχέδια των επεκτάσεων του 2011. Παράλληλα, δεν υπήρχε πιστοποίηση ασφαλείας για το χώρο, ούτε και έλεγχοι από τις αρμόδιες Αρχές.

Αρμόδιοι αξιωματικοί σημειώνουν ότι είναι σχεδόν βέβαιη η άσκηση διώξεων και σε άλλα άτομα, που φέρουν ευθύνη για τις αμέλειες στην εγκατάσταση κρίσιμων υποδομών, τις πιστοποιήσεις ασφαλείας και τους ελλιπείς ελέγχους στο εργοστάσιο.

Το απόγευμα της Κυριακής, με εντολή εισαγγελέα, η Αστυνομία βρέθηκε στο δεύτερο εργοστάσιο της εταιρίας στα Τρίκαλα, καθώς, όπως διαπιστώθηκε νωρίτερα, σκαπτικά μηχανήματα πραγματοποιούσαν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, σε σημεία σωληνώσεων, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση των Αρχών.

Από πλημμέλημα αναβάθμιση σε κακούργημα

Το απόγευμα του Σαββάτου, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ προχώρησε στη νέα σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρίας, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων. Ο επιχειρηματίας βρίσκεται υπό κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή το πρωί της Τρίτης. Μετά τη νέα δικογραφία της ΔΑΕΕ, στα αδικήματα της πρόκλησης πυρκαγιάς και της έκρηξης προστίθεται ο ενδεχόμενος δόλος που αναβαθμίζει το κατηγορητήριο σε κακούργημα.

ΟΣΟ 185 ΚΙΛΑ TNT Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ

Σύμφωνα με τη συμπληρωματική δικογραφία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η πολύμηνη διαρροή προπανίου δεν αντιμετωπίστηκε, παρά τις προειδοποιήσεις και την επίσκεψη ιδιώτη τεχνικού, λόγω οικονομικής διαφωνίας με την ιδιοκτησία. Την ίδια ώρα, εμπειρογνώμονες αναφέρουν ότι η ισχύς της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο είναι ίση με αυτή που θα προκαλούσαν 185 κιλά ζελατινοδυναμίτιδας (TNT).

Από τις έρευνες της ΔΑΕΕ προκύπτει ότι οι τέσσερις δεξαμενές του εργοστασίου, συνολικής χωρητικότητας 9.000 λίτρων, είχαν λάβει πιστοποίηση ασφαλείας από εταιρία το 2024, η οποία όμως είχε λήξει εδώ και έναν χρόνο, χωρίς να γίνει κάποια ενέργεια. Οι δύο από αυτές τις δεξαμενές είναι μέσα στο εργοστάσιο σε κρυφό σημείο και δεν φαίνονται στα σχέδια. Για τις υπόγειες σωληνώσεις δεν έχει γίνει ποτέ έλεγχος και πιστοποίηση από τον ιδιοκτήτη.

Φωτογραφίες από το εργοστάσιο αποτυπώνουν την «εικονική» τοποθέτηση των ανιχνευτών διαρροής, που δεν ήταν συνδεδεμένοι με καλώδια. Σε άλλα σημεία, ο φακός της ΔΑΕΕ έχει καταγράψει συνδέσεις σε κρίσιμα σημεία της εγκατάστασης με απλό βίδωμα και όχι με συγκόλληση, όπως προβλέπεται για λόγους ασφαλείας.

«ΕΓΩ ΠΛΗΡΩΝΩ, ΚΑΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΛΕΩ»

Σε μία άλλη κρίσιμη κατάθεση, ο 70χρονος υδραυλικός από τα Τρίκαλα, που τοποθέτησε τις υπόγειες σωληνώσεις από τις οποίες ξεκίνησε η διαρροή προπανίου, ανέφερε στο κλιμάκιο της ΔΑΕΕ: «Οταν με φώναξαν να βάλω τις σωληνώσεις, ήρθα και είδα ότι είχαν σκάψει έναν λάκκο. Μου λέει ο ιδιοκτήτης, “ρίξε μου ένα σωλήνα από τη δεξαμενή έως τον τοίχο”. Του είπα “δεν γίνεται έτσι να ρίξω έναν σωλήνα, υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, μονώσεις, ειδικό βάψιμο και άλλα πολλά”. Εκείνος μου απάντησε: “Εγώ δεν σε πληρώνω; κάνε αυτό που σου λέω”. Έτσι αναγκάστηκα να το κάνω». Τα στελέχη της υπηρεσίας έκαναν και αναπαράσταση τοποθέτησης των σωληνώσεων με τον 70χρονο υδραυλικό.