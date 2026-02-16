Δύο αδελφές ηλικίας 66 και 68 ετών εντοπίστηκαν νεκρές στο σπίτι τους στην οδό Μαραθωνομάχων, στην περιοχή της Εγλυκάδας της Πάτρας. Σύμφωνα με το tempo24.News και οι δύο αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας — η μία ήταν κατάκοιτη, ενώ η δεύτερη σχεδόν κατάκοιτη. Οι αρχές ενημερώθηκαν από άτομα του περιβάλλοντός τους, με αστυνομικούς να φτάνουν άμεσα στο σημείο. Οι άνδρες της Αστυνομίας μπήκαν στο διαμέρισμα με τη βοήθεια κλειδαρά, όπου και εντόπισαν τις δύο γυναίκες χωρίς τις αισθήσεις τους, αναφέρει το tempo24.news. Σύμφωνα με τα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ούτε αυτοκτονίας, ενώ όλα δείχνουν ότι οι θάνατοι οφείλονται σε παθολογικά αίτια.

Σύμφωνα με το Patrapress.gr, ο θάνατος των ηλικιωμένων αδελφών εκτιμάται πως προήλθε τουλάχιστον 4 – 5 ημέρες πριν τον εντοπισμό τους. «Ζούσαν μόνες τους απομονωμένα, δεν είχαν πολλές επαφές. Δεν είχαν οικογένεια, παιδιά, μόνο κάποιο συγγενή στην Αθήνα» αναφέρουν μάρτυρες.

Ωστόσο, γείτονες που είχαν ημέρες να «δουν» κάποιο ίχνος ζωής την ηλικιωμένων, ήταν εκείνοι που ενεργοποίησαν τις Αρχές.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, για νεκροψία – νεκροτομή, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια και τις συνθήκες θανάτου των δυο γυναικών.