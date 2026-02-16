Η πρόεδρος του συλλόγου Κατερίνα Θάνου, ολυμπιονίκης, παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης στα σπριντ, φανερά συγκινημένη μεταξύ άλλων τόνισε: «Ευχαριστούμε για την υποστήριξη στην προσπάθειά μας που ξεκίνησε εδώ και λίγο καιρό. Στον σύλλογό μας, δεν μεγαλώνουμε μόνο αθλητές, προσπαθούμε να βοηθήσουμε για να μεγαλώσουμε ανθρώπους με αξίες μέσα από τον αθλητισμό».

Η σπουδαία Ελληνίδα σπρίντερ που για πολλά χρόνια αποτέλεσε εγγύηση σταθερότητας στο υψηλό διεθνές επίπεδο τόνισε με νόημα: «Πίσω από κάθε μετάλλιο που μπορεί να έφερνε χαρά σε πολλούς κρύβονταν ένα κορίτσι που είχε δουλέψει ώρες, μέρες, μήνες, για να φτάσει στο στόχο του. Με υπομονή, επιμονή και κυρίως με καρδιά, ψυχή και πάθος για αυτό που έκανε. Θέλουμε να βοηθήσουμε, να καθοδηγήσουμε τα μικρά παιδιά μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον στο ξεκίνημά τους να πιστέψουν στον εαυτό τους και να αναπτυχθούν σε υγιής βάσεις».

Ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης στο σύντομο χαιρετισμό του υποσχέθηκε να συνεχίσει να στηρίζει τη γενικότερη προσπάθεια του συλλόγου όπως φυσικά και ο αντιδήμαρχος, αρμόδιος για θέματα Αθλητισμού Νίκος Αλβανός καθώς και τα άλλα μέλη του δημοτικού συμβουλίου. Παράλληλα η κ. Θάνου αφού ευχαρίστησε και δημόσια όλους όσοι έχουν αγκαλιάσει αυτήν προσπάθεια, έκανε ξεχωριστή αναφορά στον «μέντορά μου» όπως τον χαρακτήρισε, Χρήστο Τζέκο που συνδράμει τον σύλλογο.

Από την πλευρά του, ο κ. Τζέκος τόνισε με αφορμή την (εδώ και περίπου έξι μήνες) λειτουργία του συλλόγου πως: «Μέσα από τα παιχνίδια στίβου, τα παιδιά αναπτύσσουν σταδιακά συντονισμό και ισορροπία στις κινήσεις τους, ταχύτητα και ευκινησία, αυτοπεποίθηση, επιμονή και διαχείριση και της νίκης αλλά και της ήττας. Το βασικό όμως είναι να μαθαίνουν πως χωρίς προσπάθεια δεν θα μπορούν να φτάσουν στους στόχους τους».

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του ολυμπιονίκη της άρσης βαρών Πύρρου Δήμα (συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Αφροδίτη και τη μικρή κόρη τους). Λίγο πριν κόψει μαζί με την Κατερίνα Θάνου τα πρώτα κομμάτια, ο θρύλος της άρσης βαρών θυμήθηκε: «Πορευτήκαμε παράλληλα πολλά χρόνια με την Κατερίνα Θάνου στον αθλητισμό και σχεδόν μαζί την ίδια μέρα με μικρή χρονική διαφορά κατακτήσαμε τα ολυμπιακά μας μετάλλια στο Σίδνεϊ, το 2000.

Μέσω του συλλόγου της, η Κατερίνα Θάνου με την εμπειρία της πλέον μπορεί να προσφέρει πολλά στα νέα παιδιά και να τους δώσει βάσεις για τη ζωή τους γιατί ο αθλητισμός μέσα από τη δουλειά και την πειθαρχία προσφέρει πολύ ουσιαστικά εφόδια».