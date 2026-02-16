Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Επίσης, αναφέρθηκαν και στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.