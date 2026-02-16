Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
Επίσης, αναφέρθηκαν και στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.
Επίσης, αναφέρθηκαν και στις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.
Σημαντική χρονιά για τα «κλειστά» ακίνητα και τους ιδιοκτήτες τους, το 2026. Νέα προγράμματα έρχονται να επιδοτήσουν τις απαραίτητες εργασίες, με στόχο να φέρουν όσο το δυνατόν περισσότερα ακίνητα στην αγορά και να συγκρατηθούν οι τιμές.